Cubano sobre la escasez en hospital de Caibarién: Recuerde traer su termómetro que no hay

Hospital de Caibarién Foto © Yeko Gutiérrez/ Facebook

Un cubano residente en Caibarién, municipio de Villa Clara, denunció la situación del hospital de la localidad, donde no hay ni los insumos más simples para atender a los enfermos.

Yeko Gutiérrez llevó a su padre a la institución para hacerle unas pruebas, y lo que encontró allí solo pudo calificarlo de "in-potencia médica".

"Solo a modo de consejo, si tiene que traer algún familiar al hospital de Caibarién y tiene fiebre, no olvide traer un termómetro de su casa. ¡Aquí no hay!", expresó en su muro de Facebook.

Según Gutiérrez, su padre lleva varios días enfermo y aunque ya se descartó que tenga COVID-19 o dengue, hasta el momento los médicos no han dado con lo que tiene.

Sin embargo, lo que le indigna es la precariedad del hospital.

"Hay que estar un rato ahí para ver las cosas de ¡nuestro gran sistema de salud!", subrayó.

Otros internautas relataron sus malas experiencias.

"Es una vergüenza y una falta de respeto, yo fui también y no había inyección para el dolor. Aquí ni vergüenza hay", comentó una amiga.

"Bueno, te cuento que mi abuelo se operó hace una semana y no hay bisturí para quitarle los puntos", detalló una joven.

"Ojalá la única escasez fuera de termómetros, la pregunta es qué hay", lamentó otro.

"Para caravanas y monumentos frente a la embajada de Estados Unidos sí hay dinero, en Cuba lo más que falta es vergüenza, a unos les falta por abusar del pueblo y a otros nos falta por permitirlo", cuestionó un cuentapropista.

Es frecuente que en las redes sociales aparezcan denuncias acerca del mal estado del sistema de salud en Cuba, donde al deterioro de las instalaciones se suma la falta de higiene o la escasez de medicamentos.

A inicios de mayo un cubano denunció que su madre, ingresada con cáncer en el Hospital Nacional Enrique Cabrera, en La Habana, llevaba seis días en una sala de emergencia sin baño, sin sondas y sin alimentación.

"Si mi madre tiene que morir que lo haga con dignidad. Son una falta de respeto", señaló.

A finales de abril, una residente en Matanzas mostró en sus redes sociales lo que usan los médicos de su ciudad para tratar a los pacientes con un esguince.

Julieta Díaz Díaz sufrió una lesión en un pie que necesitaba inmovilización, y como no había yeso ni férula disponibles, los doctores le pusieron un pedazo de cartón doblado entre la venda y la planta del pie.

"Ayer me doblé el pie, pero no aguantaba el dolor y fui a lo hospital. Miren, mi pueblo, en el hospital no había nada para el dolor y miren lo que me pusieron porque ni yeso había", dijo en su muro de Facebook.

"Cuídense mucho porque, si es por los recursos, aquí no hay nada", agregó.