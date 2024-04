Economista Emilio Morales: "Podría haber un proceso de haitinización de Cuba"

El economista Emilio Morales, director y CEO de Havana Consulting Group, considera que si la economía cubana sigue degradándose vamos camino a una "haitinización" del país. En una entrevista concedida a CiberCuba, advierte de que el dólar va a seguir subiendo en la Isla y de que sólo existe una forma de parar la depreciación del peso cubano y es con un cambio de sistema, saliendo a la calle a pedir cuentas al régimen.

CiberCuba: ¿Qué pueden esperar de la economía las familias cubanas de la Isla?

Emilio Morales: La única opción que tienen las familias es salir a la calle a pedir cuentas al Gobierno, que se ha desentendido de las primeras necesidades que tiene la población. En sus inicios le vendió a la población la idea de que ellos iban a tener un futuro próspero, con salud gratis, educación gratis y ciertas necesidades cubiertas de manera satisfactoria. Al final el Gobierno ha mutado a una mafia que controla Gaesa y que se ha desentendido de todas esas obligaciones con la población. Entonces la población está en su pleno derecho de pedir cuentas al Gobierno, que al final es el que no los deja prosperar. Es el que no los deja generar riqueza. Hasta la misma Constitución persigue la acumulación de riqueza. Entonces bajo estas leyes de Mypymes, donde ni siquiera, aunque ganes los dólares en tu negocio lícito, libre, transparente, no te los dejan usar. Ellos se apropian de esos dólares. Todo es un mecanismo para ahogarte, asfixiarte. Entonces, bajo esto, ¿qué es lo que te queda? Lo único que te queda es sobrevivir. ¿Cómo? Tienes que pedirle cuentas al Gobierno, de alguna manera. Tratar de lograr un nuevo sistema. No hay otra salida.

¿Quiere decir que esto que va a seguir subiendo el dólar? ¿Se va a seguir depreciando el peso cubano?

En la medida en que el Gobierno sea incapaz de resolver todos estos problemas, va a seguir subiendo el dólar porque la demanda va a ser mayor y la oferta sigue siendo menor. Es una ecuación que no va a parar. Y en la medida en que ellos sigan siendo tan torpes e implementando medidas tan descabelladas, sin liberar las fuerzas productivas, que es el principal escollo, no lo han hecho como debe ser, empezando por la agricultura que es el que va a cambiarlo todo... Cuando China y Vietnam cambiaron su sistema, empezaron por la agricultura, pero ellos no quieren que la gente tenga prosperidad y que la gente empiece a acumular riqueza.

Emilio cree que hay algún economista que le diga esto a Díaz-Canel en Cuba... o no

Ellos tienen economistas y todo el mundo se los dice. Se lo dicen los rusos, se lo dicen los chinos, se lo dicen los vietnamitas y es un problema de la élite del poder que está aferrada al poder y no quieren perderlo, no quieren correr riesgo de ninguna manera.

Ayer hizo Díaz-Canel un programa que se llama Desde la Presidencia, explicando si va a haber arroz y pan de aquí a junio. Cuando ves eso, a la persona que está al frente de un país dedicándose a esas cosas, no te imaginas a Biden o a Emmanuel Macron dando un discurso para hablar del reparto de comida. ¿Ha visto una situación como la que está viviendo hoy Cuba? ¿Esto se ha dado en otro país del mundo?

En estos momentos, no creo. Si esto sigue así, podemos decir que podría haber un proceso de haitinización de Cuba. Los niveles de delincuencia en Cuba están subiendo alarmantemente. Todos los días matan a alguien en la calle para quitarle un celular o 20 pesos y no pasa nada. Sin embargo, sale una persona con un cartel y ahí está la Policía, la Seguridad del Estado, la contrainteligencia. Cincuenta gentes para atrapar a una persona y llevarlo a los tribunales. A los delincuentes no. Se convierte en un caos; se convierte en una lucha por la supervivencia. El hambre es mala consejera. La gente cuando no tiene qué comer, no cree en nada. Esa gente que salió el 17 de marzo en Santiago y en otras ciudades de Oriente, salieron porque no tenían nada que comer y a quién le van a reclamar si ellos no viven en Estados Unidos. Ellos viven en Cuba y tienen que reclamarle al Gobierno de Cuba; al partido de Cuba, a ese partido único que los tiene sofocados, asfixiados, que los tiene pasando hambre. Son los responsables de todo ese desmadre que hay en el país. Ahí nadie salió a decir abajo el embargo o abajo el bloqueo o abajo Biden. Ahí salieron a decir, Patria y Vida, Libertad, dame comida y dame electricidad.

Desde Havana Consulting Group, ustedes han asesorado empresas. ¿Se podría animar a las empresas a invertir en Cuba en estos momentos?

No, invertir hoy en Cuba es un suicidio.