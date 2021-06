Hombre que golpeó con un bate camión de bomberos en Miami-Dade es un reguetonero cubano

Momento en que Jesús Santana arremetió contra el vehículo con un bate (i) Foto © Collage Captura de Instagram/Onlyindade - Telemundo 51

Jesús Santana Jardines, un reguetonero cubano de 30 años, fue quien en la tarde del domingo golpeó con un bate el parabrisas delantero de un camión de bomberos de Miami-Dade en la calle 8 y la avenida 42 del suroeste.

Antes de golpear el vehículo, el reguetonero había estrellado su auto negro -marca Porsche- contra una bomba de gasolina en una estación de servicio de Chevron, ubicada en la misma intersección en que ocurrió el incidente.

Santana Jardines -cuyo nombre artístico es “Chucho Flash”- se presentó este lunes en corte y argumentó que se estrelló contra la bomba de gasolina porque lo venían siguiendo personas armadas que querían matarlo, según precisan medios locales.

“Hasta que no me comprueben yo no puedo pagar fianza, porque yo tengo pruebas de por qué me metí contra la bomba de gasolina. Fue porque me venían siguiendo más de siete u ocho pistolas en un carro, para matarme, con pistola y los grabé”, dijo en corte, donde en varias ocasiones llegó a interrumpir a la propia magistrada.

Lo que todavía no está claro es por qué motivo Jesús Santana Jardines, a quien la policía le encontró una bolsa con cocaína, sacó un bate de su carro y comenzó a golpear el parabrisas del camión de bomberos.

El acusado enfrenta cargos por destrucción de propiedad, posesión de drogas y resistencia violenta a un arresto. La fianza fue fijada en más de 10 mil dólares.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo Jesús Santana Jardines, vestido de blanco y visiblemente enfadado, se acercó al vehículo y arremetió contra el vidrio con un bate. Segundos después soltó el bate, comenzó a filmar y poco después fue arrestado.