Michelle Obama felicita a su hija Sasha con un precioso mensaje: "No podría estar más orgullosa"

Michelle Obama con su hija Sasha Foto © Instagram / Michelle Obama

Michelle Obama no podría estar más orgullosa de Sasha -la menor de sus dos hijas con Barack Obama-, que este 10 de junio celebra su 20 cumpleaños.

Por este día tan especial, la exprimera dama compartió un recuerdo de cuando su hija era tan solo una niña, y junto a la antigua instantánea escribió un precioso mensaje que ha emocionado a más de un seguidor de Michelle.

"¡Feliz cumpleaños a mi querida Sasha! Estoy muy agradecida por cada risa que hemos compartido y todo lo que me has enseñado a lo largo de los años. Siempre serás mi pequeña niña, pero no podría estar más orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. ¡Te quiero mucho!", fue el emotivo mensaje que le dedicó a su hija por este día señalado en su calendario.

La pequeña de la familia Obama ha crecido ante los ojos de todo el mundo y ya no es la niña que conocimos hace unos años. Ahora, la joven es estudiante universitaria al igual que su hermana mayor Malia, de 22 años, e intenta llevar una vida discreta pasando desapercibida como cualquier chica de su edad.

Aún así, como la hija menor de los Obama es imposible que no despierte interés entre los cibernautas y seguidores de sus padres.

En 2019 fue toda una sorpresa cuando Michelle compartió una fotografía por el Día de Acción de Gracias en la que Sasha logró eclipsar al resto de su familia por su belleza.

El año pasado, la exprimera dama felicitó a su marido con un precioso retrato familiar de hace unos años en el que se puede ver como lucían sus hijas de pequeñas. ¡Súper adorables!

Michelle y Barack Obama se casaron en 1992 y tienen dos hijas, Malia y Sasha, que nacieron en 1998 y 2001. Se conocieron en un despacho de abogados de Chicago en 1989 y lo que comenzó siendo una no cita marcó el comienzo de una preciosa historia de amor que está a punto de cumplir tres décadas de matrimonio.

La pareja siempre demuestra su afecto en redes sociales en cada fecha señalada. El último 14 de febrero, Barack Obama celebró el Día de San Valentín felicitando a las tres mujeres que nunca dejan de hacerle sonreír. "Vuestra luz deslumbrante hace que todo sea más brillante", dijo el exmandatario en su post en un post de Twitter.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.