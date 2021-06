Más de 200 mil personas han recibido tres dosis de candidatos vacunales cubanos contra el coronavirus

Vacuna cubana Foto © Cubadebate / Ismael Francisco

El gobierno cubano informó este viernes que 213 372 personas en la isla han completado el esquema de vacunación con los candidatos nacionales contra el Covid-19, Abdala y Soberana 02.

Un reporte del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), señala que hasta el 8 de junio se habían aplicado 3 016 266 dosis de los candidatos vacunales cubanos, de los cuales "1 833 775 corresponden a quienes han recibido al menos una dosis, 969 119 a los que ya tienen la segunda y la tercera se aplicó 213 372 personas".

La instancia dice que esta cifra se alcanzó gracias a la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo, pero que todavía no se podrá evaluar la efectividad de la vacunación.

"Solo cuando se concluya los ensayos clínicos Fase III se podrá hablar de eficacia y luego vendrán los estudios pos-licenciamiento donde se determinará la efectividad de manera general y en grupos específicos, los eventos adversos a largo plazo, raros e inesperados y se determinará si se mantiene la respuesta inmune en el tiempo", señaló la entidad.

Reconoció al respecto que el proceso ha suscitado una serie de interrogantes entre la población del país, que se cuestiona, entre otras cosas, qué tipos de eventos adversos se han identificado con las vacunas.

Las autoridades respondieron que la vacunación podrá ser masiva en la isla cuando los candidatos vacunales obtengan el autorizo de uso de emergencia o sean registrados por la autoridad reguladora cubana, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos.

"A partir de ese momento se aplicará de manera voluntaria a toda la población cubana", señalaron, y explicaron que el autorizo de emergencia se solicita una vez obtenidos los resultados del primer reporte interino de los ensayos clínicos Fase III.

"De obtenerse evidencias satisfactorias tras el tercer reporte, los candidatos pueden registrarse como vacunas. La diferencia entre cada reporte está determinada por la cantidad de personas y la aparición de casos positivos al SARS-CoV-2", subrayaron.

Aclararon que hasta ahora los eventos adversos pueden ser locales (dolor y enrojecimiento en el sitio de la inyección, endurecimiento de la zona donde se administró la dosis) o sistémicos (somnolencia, decaimiento, febrícula (fiebre moderada) y cefalea).

"Se ha registrado cifras de tensión elevadas (hipertensión arterial), un evento adverso no esperado, pero que no se relaciona directamente con los candidatos vacunales, pues en quienes recibieron placebo el aumento de presión resultó mayor que en los inmunizados con Soberana 02 más Plus y Abdala", señaló el MINSAP.

A la pregunta ¿Cuánto tiempo demora el organismo en desarrollar inmunidad frente al virus?, la institución dijo que "el organismo demora en desarrollar los mejores valores de inmunidad entre 14 y 21 días después de administrada la última dosis".

Sin embargo, detalló que no todas las personas vacunadas logran esa ansiada inmunidad, proceso que depende del factor inmunógeno y de la genética del individuo.

"No existe una vacuna 100 por ciento efectiva", insistió el MINSAP, pero defendió que mientras más personas reciban estos fármacos, más alta será la cobertura de vacunación y mayor será la inmunidad efectiva que pasará de ser individual a inmunidad poblacional o de rebaño.

"De igual forma, disminuirá la posibilidad de que se produzca la enfermedad cuando se logren altas cifras de vacunados en el país", indicó.

¿Si una persona se enferma es porque el candidato vacunal no fue efectivo?, preguntaron los cubanos, a lo que el organismo estatal dijo que los candidatos vacunales se diseñaron para que las personas que se enferman manifiesten síntomas leves y no transiten a la gravedad.

"No fueron creados para interrumpir la circulación del virus, sino que la vacunación de la población es la que va a cortar la transmisión", explicó.

A pesar del alto número de personas incluidas en la llamada "intervención sanitaria" con un producto que aún no está totalmente aprobado, el pasado 26 de mayo el Dr. Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP, reconoció que todavía no se ve un efecto positivo en el país de la vacunación con los candidatos cubanos.

Las cifras de contagio continúan elevadas en la isla, así como el número de muertes. Los casos han aumentado hasta números por encima de los 1000 diarios desde febrero de este año, a causa de la circulación en el país de la cepa sudafricana, según han indicado los expertos.

Este jueves el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba (CECMED) aprobó el primer ensayo clínico en la población pediátrica con los candidatos vacunales contra el Covid-19, Soberana 02 y Soberana Plus.

Si bien algunos países se han interesado en los candidatos vacunales cubanos, en otros se cuestionan la falta de transparencia del gobierno cubano al ofrecer información sobre los mismos.

Uno de ellos es España, que afirmó que desde el 7 de junio permitiría la entrada al país a los viajeros internacionales que certifiquen haber sido inmunizados con la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac-Coronavac; pero excluyó a las cubanas.

Los que hayan sido vacunados con los candidatos cubanos no podrían viajar a ese país, por no existir pruebas fehacientes de su efectividad.

Los certificados de vacunación cubanos no serán aceptados por países de la Unión Europea mientras los candidatos vacunales de la Isla no sean aprobados por la OMS o EMA, aclararon.