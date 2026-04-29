Varapalo para DeSantis: Legisladores de Florida rechazan sus propuestas sobre inteligencia artificial y vacunas

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La Cámara de Representantes de Florida rechazó considerar dos prioridades clave del gobernador Ron DeSantis al inicio de una sesión especial celebrada el martes: nuevas regulaciones para la inteligencia artificial y flexibilizara los requisitos de vacunación para estudiantes de escuelas K-12.

Pero según el reporte de Local 10, ambas propuestas chocaron contra el presidente de la Cámara, el republicano Daniel Pérez, quien informó a los miembros que no impulsaría ninguna legislación sobre esos temas.

Pérez, tercer cubanoamericano en ser designado al frente de la Cámara Baja estatal, fue directo al salir del pleno: "Me siento seguro de que la posición de este cuerpo de no avanzar en ninguno de esos temas fue la correcta", dijo, citado por Telemundo 51.

La sesión especial fue convocada por DeSantis el 15 de abril principalmente para redibujar los distritos congresionales de Florida, pero el gobernador aprovechó para incluir también esa dos propuestas, que ya habían naufragado durante la sesión legislativa ordinaria.

¿En qué consisten los proyectos de ley de DeSantis que no han sido aprobados?

El primero es la llamada "Carta de Derechos" para la IA.

El documento prohíbe que los menores de edad abran cuentas en plataformas de chatbots de compañía sin consentimiento de sus padres, y obliga a esas plataformas a recordar a los usuarios que están conversando con una máquina y no con una persona. Además, faculta a los padres a controlar el uso que sus hijos hacen de esas herramientas.

Por otra parte, impide a las empresas divulgar información personal de los usuarios y veta la prestación de servicios de terapia mediante inteligencia artificial.

DeSantis sostiene que el uso de la IA debe ser regulado porque existen riesgos para la niñez, pero Daniel Pérez alega que dicha regulación corresponde al gobierno federal.

"Entiendo las preocupaciones del administrador de querer proteger a los niños. Pero hemos conocido muy claramente que el presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva indicando que el gobierno federal debería hacerse cargo de las políticas de IA en este país", alegó.

Vacunas obligatorias, ¿sí o no?

El otro proyecto vetado fue el de "libertad médica", que creaba una nueva categoría de exención denominada "de conciencia", que aceptaría que los padres eximan a sus hijos de las vacunas que actualmente se exigen para ingresar al sistema escolar K-12, como las que combaten la polio, difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, paperas y rubéola.

Todo ello, en línea con los cambios a las normas de vacunación escolar que DeSantis impulsó en septiembre pasado.

La norma también blinda a la población de vacunaciones forzosas en caso de emergencia sanitaria.

DeSantis ha dicho que durante la pandemia adoptó medidas para proteger a los floridanos de los "mandatos", pero que sus medidas fueron temporales. "Necesitamos hacerlo permanente porque, cuando yo no esté, ustedes deben estar protegidos contra esto si vuelve a aparecer".

Por su parte, Daniel Pérez cuestiona que haya estudiantes en las escuelas sin vacunas contra enfermedades como el sarampión y la varicela, "con las que se ha venido trabajando desde hace décadas". "Eso fue algo con lo que no me sentí cómodo", afirmó.

El contexto sanitario respalda esa cautela: Florida registra más de 153 casos confirmados de sarampión en 2026, con un brote en el condado de Collier, colocando al estado entre los cinco con más casos del país. Las tasas de vacunación entre kindergarteners han caído al 88-89 %, por debajo del umbral del 95 % necesario para la inmunidad comunitaria.

¿Qué sucedió después de la postura de la Cámara de Representantes?

Tras la decisión de la Cámara, el Senado tuvo una posición diferente en los dos proyectos: aprobó la "Carta de Derechos de la IA", pero optó por no avanzar con la propuesta de las vacunas, pese a que en la sesión ordinaria en marzo pasado había aprobado una versión similar.

DeSantis, por su parte respondió con dureza desde la red social X: "Los votantes eligieron a los republicanos para proteger la libertad tanto frente al cártel de las grandes tecnológicas como frente al complejo médico-industrial".

También lanzó una advertencia directa a los legisladores: "Será interesante ver a estos tipos hacer campaña como entusiastas de las grandes tecnológicas y guardianes del complejo médico-industrial".

La sesión especial se extiende hasta el 1 de mayo y tiene como objetivo principal aprobar un nuevo mapa de distritos congresionales que daría a los republicanos 24 de los 28 escaños de Florida en el Congreso federal, frente a los 20 actuales.