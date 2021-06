Gobierno de Cuba responderá dudas sobre la suspensión de los depósitos de efectivo en dólares

Set de la Mesa Redonda Foto © Mesa Redonda/ Facebook

El programa de la televisión cubana Mesa Redonda anunció que este viernes responderá a las dudas surgidas en la población sobre la suspensión de los depósitos bancarios de dólares estadounidenses en efectivo, una medida que ha generado malestar y preocupación a la ciudadanía.

Al igual que hiciera el día anterior, el espacio televisivo cambió a última hora el tema que debía tratar, "para responder a las opiniones e interrogantes" acerca de la decisión, adoptada según la nota, "como consecuencia del impacto del arreciamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba".

A las 7:00 pm los televidentes interesados seguramente podrán ver a expertos del sector financiero, en un programa que se transmitirá en vivo por Cubavisión, Cubavisión Internacional y el Canal Caribe, así como por las emisoras Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, y los canales de YouTube y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cubadebate y la Presidencia.

El jueves el Banco Central de Cuba (BCC) comunicó que a partir del 21 de junio no aceptará depósitos en efectivo de dólares de Estados Unidos, lo que implica que ni personas naturales ni jurídicas, cubanas o extranjeras, podrán realizar ninguna transacción en esta moneda en efectivo.

Según la presidenta de la institución, Marta Sabina Wilson, como Cuba está en la lista de países que patrocinan el terrorismo, el banco cubano tiene dólares que no puede depositar en sus cuentas en el exterior y no puede hacer operaciones por esa vía.

El anuncio generó indignación en los cubanos que se volcaron en las redes sociales a plasmar sus críticas.

"Alguien de buen corazón que me explique una duda, no le vendían a la población dólares porque no tenían, ahora salen con que están hasta el techo de dólares acumulados ¿me pueden explicar por favor qué es lo que debo creer? ¿Lo primero, lo segundo o nada?", cuestionó una internauta.

"Prohibieron vender el dólar en las aduanas de los aeropuertos y abrieron tiendas en MLC porque no tenían dólares y había que recaudar, ¿y ahora resulta que tienen cuentas repletas de dólares pero USA no los deja usarlas?", alegó otro usuario de Facebook.

"La verdadera intención detrás de todo eso es: recoger la mayor cantidad de dólares que están circulando en la calle; obligar a los viajeros (principalmente de EE.UU.) a adquirir las famosas tarjetas prepago, si es que al final deciden implementarlo. Esas mismas tarjetas que tienen fecha de vencimiento y que los obligará a gastar dicha moneda", razonó un tercero.

Este viernes el gobernante Miguel Díaz-Canel alegó que la culpa de haber tomado esa medida la tiene el embargo de la administración norteamericana hacia Cuba.

"Acere, deja la muela ya, que 'la causa principal de nuestros mayores problemas' es este invento de socialismo de mierda. Tu f*cking reordenamiento...", expresó un internauta en la cuenta de Twitter del mandatario.

"La causa principal de nuestros mayores problemas es tu ineptitud. El pueblo no se cree ese cuento de la 'cantidad de dólares en efectivo' resultante del bloqueo. No ofendas más la inteligencia del pueblo con mentiras tontas", subrayó otro tuitero.

La Mesa Redonda, espacio en el que el régimen suele dar a conocer las informaciones más importantes, anunció el jueves a último minuto que cambiaba su tema anunciado para ese día para brindar una información "de interés especial para nuestro pueblo", sin especificar de qué se trataba.