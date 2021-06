Cubanos en Trinidad y Tobago, desalojados por impago, sin trabajo y sin ayuda de Acnur

Unos 200 cubanos atraviesan una situación extrema en Trinidad y Tobago porque con la pandemia del coronavirus y la declaración de emergencia en el país, les cuesta mucho más encontrar un empleo sin permiso de trabajo.

Esto ha provocado que en estos momentos muchos cubanos estén siendo desalojados por impago de alquileres, explicó a CiberCuba Janet Cleger, miembro de la comunidad cubana en la Isla.

Aunque muchos cubanos han pedido asilo en Trinidad y Tobago e incluso tienen reconocido el estatus de refugiados, lamentan que el Gobierno de este país esté más interesado en defender el fin del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, que en ayudar a los migrantes cubanos a sobrevivir en su territorio en estas difíciles circunstancias.

También denuncian que, como viene ocurriendo desde 2018, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha dado la espalda a los cubanos y no les ayuda, ni siquiera con la comida.

Esto ha llevado a muchos a emigrar a través de la selva del Darién para escapar de la precariedad en la que viven en Trinidad y Tobago.

Cleger llamó también la atención sobre la incertidumbre que rodea la vacunación contra el coronavirus porque, hasta la fecha, el Gobierno local no ha fijado fecha para la inmunización de la comunidad cubana y éstos se temen que los dejarán para el final y vacunarán por delante a los 16 mil venezolanos acogidos en el país.

"Trinidad y Tobago cuenta desde 2016 con una gran comunidad de cubanos, bajo la supuesta protección de la Acnur. A raíz de la pandemia, la situación de nosotros acá se ha tornado irresistible", señaló Cleger.

La representante de los cubanos en Trinidad y Tobago destacó que la situación "se torna difícil" porque carecen de apoyo de alimentación o monetaria.

"De manera general el Gobierno se desentiende de los inmigrantes. Se supone que Acnur debe darnos la ayuda necesaria para sobrevivir antes y durante el coronavirus", subrayó.

Los migrantes cubanos en Trinidad y Tobago también tienen dificultades para adaptarse al país porque, según explica Cleger, la idiosincracia es muy diferente a la del cubano y además está la barrera del idioma (inglés).

"Nosotros no compaginamos con su cultura, pero hemos tratado de adaptarnos y de respetarla. Aún así, nos enfrentamos a situaciones violentas. Ha habido varios feminicidios; ha habido un asesinato de un cubano en plena calle por un policía y estamos constantemente siendo objeto de burla porque no hablamos el idioma y cuando lo hablamos, tenemos acento", recalcó.

Cleger insiste en denunciar que los cubanos son víctimas de maltrato laboral en Trinidad y Tobago porque no cuentan con permisos de trabajo y pese a ello hay personas que se arriesgan y trabajan sin papeles.

De las manifestaciones hechas en el pasado, recuerda que aquello terminó en juicio y cárcel y aunque luego fueron liberadas las personas que protestaron frente a la sede de Acnur "fue una amarga experiencia".

En estos momentos no se plantean manifestarse porque el país está en emergencia nacional y no pueden salir a la calle.

"Sin embargo, aún así hay que seguir pagando renta. La vida continúa y el Gobierno no emite ningún tipo de ayuda especial para las personas que no son de este país. Hay que seguir pagando el servicio de electricidad, de internet o la comida y no hay ningún lugar donde puedas ir", recalcó.

Es por esto que los migrantes cubanos en Trinidad y Tobago aspiran a concertar una entrevista con la comisionada de Acnur en este país para buscar soluciones a sus problemas, que no son sólo económicos.