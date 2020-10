Cubano baleado por policía en Trinidad y Tobago era de Jagüey Grande y tenía asilo político

El cubano Carlos Manuel Olivere, que murió el viernes pasado cuando un policía le disparó y lo mató en plena calle en Pirnces Twon (Trinidad y Tobago), era de Jagüey Grande (Matanzas) y tenía el carnet que le acredita como solicitante de asilo político en este país, según informó a CiberCuba Lisandra Daubar, sobrina del fallecido.

La joven asegura, además, que su tío vivía en Trinidad con uno de sus cinco hijos, su hermana y con ella y no era un vagabundo, como publicaron medios de ese país. "Tenía un techo donde vivir y una familia que se ocupaba de él. Cuando nos avisaron unas personas (de lo ocurrido) fuimos rápido para la Policía. Eso no tardó ni una hora y le hicimos saber los datos de mi tío y que es familia de nosotros y en dónde vivía. ¿Entonces todos los que estamos buscando trabajo y luchando honradamente somos vagabundos?, se pregunta.

Carlos Manuel Olivere. Foto: Cedida por la familia.

Olivere estaba sin trabajo debido a la crisis de la COVID-19 y se dedicaba a recoger materias primas y a vender viandas, utilizando para ello un carrito de supermercado.

El día que lo mataron de un disparo, en plena calle de Trinidad y Tobago, Olivere, de 53 años, había ido a vender materia prima a un mercado y al salir un trinitario del que no se sabe nada hasta ahora "le quitó 25 pesos".

Olivere, de 53 años, llegó a Trinidad hace año y medio. Foto: Cedida.

Tras mantener una discusión con este hombre, Olivere se fue del mercado atravesando la calle con su carrito de la compra y en ese momento fue interceptado por un policía.

Su familia cree que él pensó que quien le cogía por la espalda era el trinitario con el que había mantenido un altercado momentos antes. De ahí que reaccionara de manera airada, intentando defenderse con una cadena de lo que él entendió que era un ataque.

Olivere solicitó asilo político al llegar a Trinidad. Foto: Cedida por la familia

"No entiendo cómo tres policías no pudieron detener a un señor de 53 años, operado del corazón. ¿Dónde está su preparación? El policía que le disparó se ve en el vídeo (que recogieron las cámaras de seguridad de la zona) que todo el tiempo estuvo apuntándole a mi tío con la pistola. ¿Por qué no trató de detenerlo por detrás con otros métodos que como policía él debe saber? Pero no, fue más fácil sacar la pistola y matar a una persona en menos de 5 minutos", añade la sobrina en declaraciones a CiberCuba.

Princes Town, la ciudad donde ocurrieron los hechos, tiene alrededor de 28 mil habitantes y está ubicada al sur de la Isla de Trinidad y Tobago. Olivere llegó a esta localidad hace año y medio, cuando abandonó Cuba.

Al igual que su familia, en cuanto arribó solicitó asilo político. Su petición de protección internacional estaba siendo tramitada en estos momentos, pero él estaba en posesión del carnet que le acredita como solicitante.

Olivere había sido electricista durante 30 años en Cuba. Foto: Cedida por la familia.

Las imágenes del vídeo que recogen el momento de su muerte muestran cómo Olivere se enfrenta a uno de los agentes municipales que acudieron al lugar de los hechos, luego de que les avisaran de un altercado entre dos hombres en un mercado.

Al llegar la patrulla, los dos hombres que se peleaban huyeron, pero Olivere fue interceptado y terminó muriendo de un disparo en plena calle, delante de numerosos testigos.

La familia aún no ha interpuesto denuncia, pero ha asegurado a CiberCuba que lo hará cuanto antes.