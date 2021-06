Líder cubanoamericano de Proud Boys vende camisetas contra Trump y a favor de Black Lives Matter

Enrique Tarrio, líder de Proud Boys; y una manifestante de BLM en California Foto © Creative Commons

Los simpatizantes de Black Lives Matter y aquellos anti-Trump podrían estar usando camisetas de una fuente insospechada: los Proud Boys.

El líder del grupo de extrema derecha, Enrique Tarrio, dijo a The Wall Street Journal en un informe publicado el miércoles que estableció un negocio secreto para vender camisetas con eslóganes liberales después de que las empresas procesadoras de tarjetas siguieran negándose a trabajar con sus otros emprendimientos.

Desde que los Proud Boys se hicieron tristemente célebres por participar en los disturbios del Capitolio y otras reuniones controvertidas como la manifestación "Unite the Right" en Charlottesville, Virginia, en 2017, los bancos y los servicios de procesamiento de tarjetas se han opuesto al grupo, lo que les obstaculiza el ingreso de dinero.

Tarrio no quiso compartir el nombre de su nuevo negocio y The Journal no pudo verificar de forma independiente su existencia. No obstante, el cubanoamericano dijo a la prensa que su negocio secreto vende camisetas con lemas como "Black Lives Matter" e "Impeach 45", una referencia al expresidente Donald Trump.

Un reportero de The Journal presenció al asistente de Tarrio imprimiendo una camiseta que decía "Black Lives Matter" durante una visita a la sede del líder en Miami.

Los Proud Boys operan una tienda en línea llamada 1776.shop, que vende mercadería con una inclinación conservadora.

Pero Tarrio indicó que el sitio web estuvo efectivamente fuera de servicio durante meses durante este año porque el grupo no pudo encontrar una empresa de procesamiento de tarjetas que le permitiera procesar pagos, según The Journal.

El líder de Proud Boys informó, además, que PayPal, Stripe y una docena de procesadores de tarjetas de crédito lo habían excluido de sus plataformas.

Según asegura, el cubanoamericano tuvo la idea de iniciar la compañía secreta liberal de camisetas después de que un procesador de tarjetas dejó de trabajar con su negocio por vender un artículo que llamaba a un político demócrata, “comunista e idiota”, diciendo que era "propaganda de odio". The Journal no especificó a qué demócrata se refería la camiseta.

Tarrio dijo que ha encontrado un procesador de tarjetas para trabajar con él por el momento, pero no cree que el negocio dure mucho, por lo cual está planeando comenzar su propia empresa de procesamiento de tarjetas, según The Journal.