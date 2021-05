Madre afroamericana denuncia censura contra sus hijos en la escuela por vestir camisetas de Black Lives Matter

Una madre afroamericana denunció que dos de sus hijos, de cinco y ocho años, fueron sacados de sus clases en escuelas primarias de Oklahoma, Estados Unidos, por usar camisetas con la leyenda "Black Lives Matter".

Ambos hermanos, Rodney y Bentlee Herbert, pasaron el día fuera de la escuela en una oficina, según contó su madre, Jordan Herbert, y reseñó el diario The New York Times.

“¡Siempre que mis chicos sepan que tienen amor y apoyo detrás de ellos, estas 'personas' y sus comentarios no significan una mierda! ¡Todo lo que están haciendo es mostrar cuán racista es realmente Oklahoma! ¡Big Ben, álzate por ellos!”, escribió este domingo la madre de los chicos en un post de Facebook en que compartió el reporte de NYT.

Antes, Herbert señaló que ciertamente el superintendente del distrito escolar de Ardmore, Oklahoma, le había advertido que la política "no estaría permitida en la escuela".

El aviso se hizo realidad la semana anterior, cuando dos de sus tres hijos fueron sacados de sus respectivas escuelas, donde, según su progenitora, también habrían sufrido bullying por la misma razón de parte de algunos compañeros.

Tras conocer la denuncia, la Unión Americana por las Libertades Civiles en Oklahoma catalogó el hecho como una violación de la Primera Enmienda.

Bentlee Herbert asistió a su escuela el pasado 30 de abril con un pulóver de Black Lives Matter, el movimiento de lucha a favor de los derechos de los afroamericanos que protagonizó múltiples y multitudinarias manifestaciones en todo el país a raíz del asesinato de George Floyd a manos del policía blanco Derek Chauvin.

De acuerdo con el testimonio de su madre, el propio niño escogió ese día su camiseta. En la tarde, la señora Herbert se enteró de que la directora de la escuela había dicho a Bentlee que no podía usar esa indumentaria, por lo que tuvo que quitársela y ponérsela al revés, además de no regresar al aula.

Cuando la madre fue a averiguar qué código de vestimenta había sido violado, la directora señaló las disposiciones del superintendente Kim Holland.

"Cuando estalló el caso de George Floyd, me dijo que no se permitiría la política en la escuela", recordó Herbert el viernes sobre. Holland. "Le dije, una vez más, que una camiseta de 'Black Lives Matter' no es política".

Al día siguiente, el martes último, los tres hijos de Herbert fueron a sus respectivas escuelas con camisetas de BLM con una imagen en que aparece un puño levantado.

Fue entonces cuando ocurrió algo similar en el kindergarden de Rodney. Herbert recibió una llamada en que le decían que su pequeño hijo debía asistir con otra ropa o dejar que la escuela le proveyera una diferente, de lo contrario permanecería en la oficina principal durante el día escolar, como terminó ocurriendo.

Solo Jaelon Herbert, de 12 años, no tuvo problemas en la secundaria de Ardmore.

"Es nuestra interpretación de no crear disturbios en la escuela", justificó el superintendente Holland en entrevista para un periódico local. "No quiero que mis hijos usen gorras MAGA o camisetas Trump en la escuela porque eso simplemente crea, en este ambiente cargado de emociones, ansiedad y problemas con los que no quiero que nuestros hijos se enfrenten".

“Me gustaría que no estuviera tan enfadada”, dijo en referencia a la señora Herbert.

Según la madre de los chicos, ella le preguntó a Holland qué pasaría si enviara otra vez a sus hijos con pulóveres de BLM, a lo que él habría respondido que nada, puesto que no va en contra de las directrices escolares.

El código en vigor no hace mención explícita sobre mensajes políticos, pero establece que los directores tienen la palabra final acerca de la “propiedad de la vestimenta”.