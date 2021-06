Feria de adopción de animales en La Habana: Muchos perros adoptados pero pocos gatos

“Muchos mininos no hallamos familia. Es que no pocos humanos se dejan llevar por falsas creencias. Los gaticos no somos traicioneros ni traemos mala suerte, ni robamos comida si nos adaptan a no hacerlo”, publicó BAC en sus redes sociales.