Voleibolista cubana Wilma Salas jugará en el Olympiakos de Grecia

Wilma Salas Foto © Facebook / Wilma Salas Volley

La destacada voleibolista cubana Wilma Salas, una de las principales atacadoras auxiliares del voleibol femenino cubano y del mundo, partirá este martes hacia Grecia con el objetivo de completar su recuperación de una grave lesión en la rodilla, antes del inicio de la liga helénica que comenzará entre finales de septiembre y principios de octubre, atendiendo a los mandatos de la covid.

¿Cómo te encuentras?

Me siento bien. Después de las atenciones recibidas por los médicos polacos tras lesionarme en un juego con mi equipo KPS Chemik Police, he continuado con la rehabilitación en Cuba, atendida personalmente por esa excelente fisioterapeuta que es Sonia Hernández, quien hoy trabaja con el atletismo.

Después de una maravillosa primera temporada con el elenco europeo, con el que gané la liga, Copa y Super Copa polacas, siendo la mejor de mi posición y entre las máximas anotadoras; al comienzo del segundo año, exactamente el 12 de octubre de 2020, salté en un ataque y al caer estrepitosamente todo se me quebró: el menisco y los ligamentos colapsaron y han sido meses duros muy duros, pero ahora comienzo a mirar con optimismo el futuro.

Me dices que el martes partes hacia Grecia.

Así es. Próximamente estaré jugando en el club Olympiakos en Grecia y voy con antelación para proseguir, como te dije, mi rehabilitación.

El Olympiakos es un gran club, el más poderoso de Grecia, pues además de voly poseen equipos de fútbol, baloncesto, balonmano.

Sí. Es el mejor equipo de Grecia y quiero aportarle todo lo que pueda. Tengo confianza en mí y en mi desempeño sobre la cancha.

Tras 6 años en la selección nacional, Wilma Salas decide en 2012 competir como jugadora independiente de la FIV (Federación Internacional de Voly). Su primera incursión profesional fue en Azerbaiyán con el Rabita Baku, años 2014-2015, cuando fue campeona de liga y Copa. Después se trasladó a Turquía, donde jugó por 3 años en 2 clubes: Chanakele y Halkbank; en ambos sobresalió como excelente atacadora auxiliar. La fortísima liga italiana la recibió con el Cuneo Granda Volley en la temporada 2018-2019. Nuevamente la cubana resultó la gran atacadora auxiliar de la liga.

Su periplo por ese 2019 incluyó a Filipinas, donde integró el PVL Petro Gazz Angels, titular de liga y Wilma como la jugadora extranjera más destacada y en Polonia el Chemik Police, con el cual se lesionó. La política del deporte cubano ha ido cambiando en cuanto a aceptar a deportistas que se han profesionalizado ¿Estarías dispuesta a jugar por las Cuatro Letras?

Yo adoro a mi país, a mi bandera, la defiendo. Y me encantaría jugar por él si muchas cosas cambiaran. Si lo que sucede ahora mismo con los atletas fuera diferente. La atención a los mismos no es la que merecen, por ejemplo. Si estos aspectos cambian, obviamente lo haría, pero no creo que sea un cambio que vaya a suceder pronto; por ende, no, no está en mis planes volver a jugar por Cuba. Mira lo difícil que se le hizo a Robertlandy Simón regresar. No.

¿Un mensaje a las morenas del Caribe?

Para ellas deseo todo lo mejor. Mis mejores vibras. A Regla Torres, que fue mi entrenadora, a Mireya Luis, hoy formando parte de la FIV, todo lo bueno de este mundo. A donde he llegado hoy es gracias a ellas, por eso siempre les agradezco.