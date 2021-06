Raphy Pina enseña la figura de Natti Natasha un mes después de haber dado a luz

Raphy Pina con Natti Natasha Foto © Instagram / Raphy Pina

Natti Natasha está experimentando una recuperación en tiempo récord después de haber dado a luz a su hija Vida Isabelle, fruto de su amor con Raphy Pina. El productor puertorriqueño grabó a su chica para las redes sociales mostrando cómo luce la reguetonera un mes después de haberse convertido en mamá, y la verdad es que está impresionante.

La intérprete de Sin Pijama puede presumir de haber recuperado el delgado cuerpo que siempre le ha caracterizado y que salta a la vista con un conjunto de dos piezas. En las imágenes que compartió primeramente Raphy Pina se puede ver a la cantante posando para la cámara y dejando a la vista su plano abdomen.

"No se operó", apuntó el mánager después de halagar la figura de Natti, quien aseguró que "no ha habido tiempo" para pasar por quirófano, haciendo referencia a este mes que no se ha separado de su pequeña bebé.

Aunque cada mujer y cuerpo es un mundo, sobre todo cuando se habla de la recuperación de un cuerpo tras haber dado a luz a un bebé, lo cierto es que el caso de Natti Natasha ha dejado asombrados a sus fans, que le han dedicado toda clase de halagos.

"Está hermosa", "Tiene la ventaja de haber dado a luz, parto natural, está bellísima. ¡Quedó espectacular!", "Ella quedó espectacular" o "El cuerpo que ha hecho ejercicio previo y ella es flaquita de naturaleza! Muy bellaaaa", son algunos de los que se leen por las redes sociales.

Natti Natasha y Raphy Pina dieron la bienvenida a Vida Isabelle el 22 de mayo de 2021 en Miami (Florida), y desde que la pequeña llegó al mundo han estado dedicados totalmente a ella.

Mientras que para la cantante Vida es su primera hija, para su chico es su cuarta, ya que tiene tres hijos de una relación anterior. Los seis juntos forman una preciosa y gran familia que tiene a sus seguidores totalmente derretidos.

