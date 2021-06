Chocolate MC asegura desde la cárcel no haber agredido a ninguna mujer y ser víctima de una trampa

Chocolate MC Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Yosvanis Arismin Sierra Hernández, conocido por su nombre artístico Chocolate MC, aseguró desde la cárcel que él no agredió a ninguna mujer y le tendieron una trampa, además de informar que ese incidente no es la razón por la cual está detenido.

El Rey de los Reparteros se comunicó con sus seguidores a través de una llamada desde la prisión, que su mánager El Buya transmitió en vivo por las redes sociales del artista.

Según figura en el acta de denuncia levantada en la Estación de Policía de la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, Chocolate estaría detenido por agredir accidentalmente a una mujer llamada Nelly Herrera durante una pelea con un abakuá en el club Martini Bar.

De acuerdo con la declaración jurada de la joven, recogida por la policía, el artista le dio un puñetazo en el lado izquierdo de la cara que aparentemente iba destinado al hombre con el que peleaba, y le provocó una laceración encima de la ceja.

"Yo no estoy aquí preso por ningún problema con ninguna mujer, totalmente falso, el problema fue con un individuo que dice que es abakuá y se hace llamar Ibrain 'el ñandú'", contó Chocolate desde la cárcel.

El artista se entregó voluntariamente a las autoridades el 14 de junio porque asegura no tenía nada que temer.

"Ni los propios detectives creen la versión" de la muchacha y le pusieron una fianza de 150 dólares, según contó, para confirmar que esa no es la razón por la cual está preso en este momento, sino una orden de arresto al no presentarse a la corte por un asunto pendiente que tenía en Houston.

Chocolate MC asegura que tampoco golpeó a la persona con quien tuvo la trifulca, pero esta "mandó a la muchacha a que me metiera esa jugada", algo que "se hace mucho" y "en Cuba los abakuá se dedican a hacer eso".

El intérprete de Bajanda indicó que cuando la policía le dijo que la acusación se la había hecho una mujer, él se quedó perplejo, porque "eso nunca pasó".

Contó que el hombre con quien tuvo el problema llevaba días buscándolo y haciéndole amenazas.

Sobre su estancia en la cárcel, el artista subrayó que "varias veces he pasado por esto, nada me está cogiendo de susto, ni me está cogiendo de pánico".

Asimismo, agradeció "a los fanáticos que siempre están conmigo en las buenas, en las malas y en las regulares".

El cantante explicó que el caso pendiente es de hace unos meses, cuando chocó un auto y la policía encontró dentro del vehículo un arma de fuego y un poco de droga. Chocolate dijo que lo trasladarían a Houston y debería cumplir entre 30 y 50 días retenido.

