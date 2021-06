Yomil estrena tema dedicado a "youtubers oportunistas": "No creo en ninguno de ustedes"

Yomil Hidalgo Foto © Instagram del artista

El cantante urbano Yomil Hidalgo estrenó este martes su tiradera Nigga Trap para los "youtubers y medios amarillistas" que hablan mal de los artistas detrás de un teléfono.

El reguetonero cubano había anunciado minutos antes que "esta [canción] se las dejo guardada para más adelante" y compartió un pequeño fragmento en el que aparece rapeando parte del tema desde el estudio que tiene en su casa en La Habana.

"Dedicado pa los youtubers y esos medios amarillistas, yo no creo en ninguno de ustedes porque todos ustedes son oportunistas. Chivatón, dictador, fascista, tú no aceptas otro punto de vista y te la pasas sentado atrás del teléfono hablando mier** de los artistas, cabrón", rapea Yomil.

Ante la avalancha de peticiones de sus seguidores para que estrenase la tiradera, el reguetonero les dijo entonces que revisaran su canal de YouTube, donde estaría disponible el tema esta noche.

A pesar de que Yomil no hace ninguna mención personal y comienza el tema hablando de forma general, entre los comentarios de la publicación algunos fans especulan que el tema tiene nombre y apellidos, y lo mejor que puede hacer el reguetonero es "contestar con música".

El músico despejó aún más dudas cuando afirmó que el tema estaba dedicado a los youtubers que llevaban años dañando su reputación y generando views "a costilla mía" y que tienen "mucho dinerito, mansiones y finca a costilla del oportunismo".

Captura de pantalla / Instagram de Yomil

A principios de este mes, Yomil lanzó un fuerte mensaje dedicado a "programas de YouTube", a los que acusó de ser "el mayor CDR cibernético de Cuba".

En esa ocasión, muchos asociaron sus palabras con el youtuber conocido como Alain Paparazzi Cubano, quien desveló en su show que en el house tour de Yomil se veía una supuesta antena parabólica que era ilegal en Cuba.

El artista tiene también una denuncia por agresión en Estados Unidos, interpuesta por el youtuber y presentador Alexander Otaola desde 2018 por propinarle una bofetada en una tienda en Miami, que el reguetonero siempre ha negado.

Desde entonces, tanto el cantante como el presentador han mantenido un enfrentamiento mediático. Hace pocos meses, Yomil lanzó duras palabras contra Otaola, a quien acusó de ser "el cubano más manipulador, difamador y chivatón que ha dado Cuba".

Por su parte, el presentador le contestó que "yo no soy como tú que necesito arrastrarme a los pies de nadie para lograr lo que yo quiero lograr. Yo no necesito tener amigos importantes para lograr nada. Yo no trepo pisoteando a los demás".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.