House Tour: Yomil da un recorrido virtual a sus seguidores por su casa de La Habana

Yomil Hidalgo Foto © Instagram del artista

Después de montones de peticiones, el reguetonero cubano Yomil Hidalgo ha accedido finalmente a abrir las puertas de su casa para mostrársela a sus seguidores.

Con la ayuda de su novia, la actriz y youtuber Daniela Reyes, Yomil mostró todos los rincones de su hogar e incursionó en su primer vlog.

"Mucha gente me lo estaba pidiendo desde hace rato, pero yo soy un poco reservado, no me gusta estar mostrando mi privacidad, mi intimidad. Aquí es donde yo pasó la mayor parte del tiempo, esto lo tengo considerado como mi templo, mi lugar más preciado", dijo el cantante al inicio del tour virtual.

En la casa de tres plantas, Yomil combina hogar y trabajo. El reguetonero tiene su estudio de grabación en el inmueble y varias fotos con su fallecido amigo y compañero musical El Dany.

La casa, en la que predomina el color blanco, tiene varios cuartos, terrazas y baños, dos cocinas, dos salas, un gimnasio, el estudio personal de Yomil y el de Trapton Music, la compañía de Yomil y El Dany.

En el último piso, hay un pequeño bar con una barra para compartir con amigos y familia.

Durante el video, Yomil y Daniela también compartieron varias de sus rutinas, los cambios que la youtuber le ha dado a la vivienda desde que reside ahí, y los que están pensando hacer.

"Gracias por consentir a tus fans", "Eres el único artista que dentro de Cuba trabaja al nivel de los artistas internacionales", "Ay, me encantó, estaba loca porque hicieras este video", "Nos gustaría que aunque sea una vez a la semana hagan un vlog juntos sobre un día con Yomil y Danielita", "Bella tu casa, te lo mereces, eres muy luchador", "Queremos más videos así", comentaron los seguidores del artista.

Yomil y Daniela se han convertido en una de las parejas más populares de la industria artística cubana. Recientemente, ambos generaron gran revuelo con el original y creativo videoclip de USA, que ha tenido una gran acogida por parte de los fans.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.