Médico denuncia muerte de enfermera cubana tras vacunarse con Soberana 02

El fisiatra cubano Miguel Ángel Ruano, residente en Cali, Colombia, denunció este jueves a CiberCuba la muerte de la enfermera cubana Bárbara López Castillo quince días después de ponerse las tres dosis del candidato vacunal cubano Soberana 02.

Según explica el doctor Ruano, vinculado a un centro de investigación de Electromagnetismo en Colombia, la enfermera fallecida habría presentado síntomas asociados al coronavirus 15 días después de ponerse la pauta completa de Soberana 02, con la que posó orgullosa en sus redes sociales.

Cuando empezó a recrudecerse la pandemia en Cuba, la enfermera fallecida habló con su jefa en el Julio Díaz para pedirle que la sacara de primera línea de la lucha contra el coronavirus porque al tener solo un riñón entendía que era persona de riesgo.

Bárbara López Castillo muestra la tarjeta con las tres pautas de Soberana 02. Foto: Miguel Ángel Ruano.

Sin embargo, la jefa de Enfermería del Julio Díaz no atendió a su solicitud pese a que el hospital de Fontanar en estos momentos funciona como un centro de atención a pacientes positivos y sospechosos de COVID-19.

"A los pocos días de ponerle la tercera dosis de dicho "candidato vacunal" y contagiada presumiblemente de COVID-19 (sin confirmar) muere luego de ser vacunada totalmente con esquema completo. Por lo que por conveniencia cerraron su caso post mortem como neumonía, shock séptico y paro cardiorrespiratorio", dijo el doctor Ruano a CiberCuba.

Bárbara López Castillo falleció este martes sin que se le hiciera una prueba de confirmación de COVID-19, según denuncia el médico, que trabajó con ella en el Julio Díaz hasta que en 2010 él emigró a Colombia.

"Todos los síntomas que tenía (Bárbara López) eran relacionadas con esta enfermedad. Los procesos virales, en estos momentos, no pueden ser invocados a otra cosa que no sea COVID-19. Mientras no se demuestra la positividad, el paciente es COVID-19 si tiene una neuropatía inflamatoria de origen no bacteriano", añadió el doctor Ruano.

En su opinión,l es evidente que la muerte de la enfermera está relacionada con la vacunación. También estaría relacionada con la inmunización el ingreso del cardiólogo Javier Vidal, en Matanzas, luego de sufrir una septisemia tras la segunda dosis de uno de los dos prototipos cubanos.

Ruano añade que ha habido una campaña desde Miami para adquirir medicamentos para ayudar al doctor Vidal, que estaría en estos momentos en terapia intensiva.

Las autoridades cubanas aseguran que Sobera 02 tiene una eficacia del 62% con dos de sus tres dosis. Médicos cubanos independientes han pedido a la Organización Mundial de la Salud que evalúe la eficacia de las vacunas cubanas.

El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves la muerte de 16 personas por coronavirus en Cuba y confirmó el diagnóstico de 1.880 nuevos casos.

Se mantienen ingresados en centros de aislamiento y hospitales cubanos 35.371 pacientes por coronavirus, de los cuales son sospechosos de tener la enfermedad 7.589 y están confirmados como casos activos 9.486.