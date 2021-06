Aviso de evacuación voluntaria a residentes de Champlain Towers North, el condominio idéntico al que colapsó

Champlain Towers North Foto © Miami Residential Group

Los residentes de Champlain Towers North, la edificación hermana del edificio colapsado el jueves en Miami Beach, están siendo evacuados de manera voluntaria ante el miedo y la preocupación de muchos de ellos por su seguridad.

“Champlain Towers North es básicamente el mismo edificio que Champlain Towers South. Fue construido casi al mismo tiempo, lo hizo el mismo desarrollador, y probablemente fue construido con los mismos planos y los mismos materiales. Dado que no podemos determinar las causas del derrumbe de Champlain South, es comprensible que estén nerviosos”, dijo el alcalde de Surfside, Gary Burkett.

Ante ese escenario, las autoridades de Surfside procedieron rápidamente a la evacuación de aquellos vecinos que lo solicitaron y este sábado los funcionarios del ayuntamiento comenzaron un examen de la estructura.

“Hay personas a las que les preocupa quedarse en ese edificio dado lo sucedido. Tampoco puedo decir que me entusiasme quedarme en ese edificio”, reconoció Burkett en sus declaraciones, según CBS Miami.

Para ayudar a aliviar esas preocupaciones, las autoridades se han propuesto agilizar la realización de aquellas pruebas que garanticen el estado constructivo del inmueble y su integridad estructural.

“Nuestros oficiales de Surfside fueron a Champlain Towers North y Champlain East, que es adyacente, e hicieron una revisión superficial de la estructura. Parafraseando mi conversación con el funcionario que estuvo en los edificios, regresó y dijo, básicamente, que no encontraron nada que estuviera fuera de lo normal”, añadió el alcalde Burkett.

Sin embargo, las Torres Champlain no son las únicas que se someterán a examen, según explicó la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en un tuit publicado este sábado en el que confirmó lo dicho en la rueda de prensa sobre este tema.

“La principal prioridad de todas las agencias en el terreno sigue siendo la operación de búsqueda y rescate y salvar todas las vidas que podamos, con nuestros equipos trabajando las 24 horas. Al mismo tiempo, es fundamental que lleguemos al fondo de esta tragedia y que se lleve a cabo una investigación completa”, indicó la regidora.

“Estoy indicando al Departamento de Recursos Regulatorios y Económicos que comience inmediatamente una auditoría de 30 días de todas las propiedades residenciales de más de 5 pisos en el punto de recertificación (40 años o más) que no hayan completado el proceso para identificar y abordar cualquier problema”, declaró Levine Cava en su cuenta de Twitter.

Asimismo, instó a todas las otras municipalidades de la ciudad a volcarse en la revisión exhaustiva de sus edificaciones. “Trabajaremos en estrecha colaboración con ellos y ofreceremos toda la asistencia necesaria para realizar estas auditorías”, recalcó.

“Con respecto a otros edificios de este desarrollador o contratista construidos en el mismo período de tiempo, trabajaremos con las ciudades en las que se encuentran estos edificios para brindar asistencia técnica e identificar cualquier posible financiamiento estatal y federal para realizar estas inspecciones de seguridad”, añadió la alcaldesa de Miami-Dade.

Un extenso reportaje publicado en el New York Times se hacía eco de la ansiedad y las dudas sobre si evacuar o permanecer en sus apartamentos en los otros edificios de Champlain Towers.

¿Irse o quedarse?, es la pregunta que se hacen aquellos miamenses que viven en edificios más antiguos frente a la playa, y que enfrentan día tras día condiciones similares a las de Champlain Towers South: aire salado, mares crecientes, concreto envejecido.

“Da miedo”, expresó Bud Thomas, vecino de Champlain Towers North (8877 Collins Ave.), mientras también miraba hacia afuera el sábado. "Espero que este no tenga los mismos problemas estructurales que el otro".

“Me siento extremadamente triste, los conozco desde hace 30 años”, dijo Nora Zyne, de 69 años, que teme haber perdido a tres amigos cuyo paradero se desconoce. “Estábamos todos tan unidos. Sentí una sensación de... ¿te imaginas estar en casa en el lugar más seguro, estás durmiendo y eso es horrible?... Rezo para que estubieran dormidos y no sepan qué pasó. Perder a personas con las que compartiste tu vida. No puedo entender cómo podría suceder algo así", añadió.

Por su parte, Ruby Issaev, ex inquilina de las torres sur, compró un apartamento con su esposo en las torres norte hace cuatro años. Después del colapso parcial de este jueves, se mudó a la casa de su hija a unas pocas millas de distancia. No está segura de regresar pero extraña a la comunidad que la sostuvo en el edificio durante la pandemia. "Incluso si no pasa nada en mi edificio, la ausencia de las torres del sur será difícil… Me pregunto si mi vecindario seguirá siendo el mismo después de esto".