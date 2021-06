Quejas por condiciones en centro de aislamiento en Manzanillo: "Estamos viviendo en una perrera"

Un vecino de Manzanillo, Granma, se quejó de las pésimas condiciones del centro de aislamiento habilitado en el Politécnico de la Salud de Manzanillo para las personas sospechosas de coronavirus.

“Aquí en el centro de aislamiento del Politécnico de la Salud de Manzanillo no están las condiciones para tener a un grupo de personas en aislamiento. No hay las condiciones necesarias para estar todo el mundo en un mismo lugar. Yo llevo aquí ya 6 días y meten 14 personas, que no se sabe cuál es el positivo o el negativo”, denunció el cubano Yasmani Alcalá en su cuenta de Facebook.

Desde mediados de marzo la situación epidemiológica en la provincia de Granma se ha ido complicando. De ser la segunda mejor provincia en las estadísticas de contagios al comienzo de la pandemia, la provincia oriental pasó a ocupar el segundo peor puesto por detrás de La Habana.

Con estos indicadores, las autoridades provinciales descuidaron los protocolos sanitarios cuando el equipo local resultó ganador de la 60 Serie Nacional de Béisbol a principios de abril. Las imágenes del equipo Alazán subidos a un autobús de turismo, recorriendo unas calles abarrotadas de aficionados en Bayamo (muchos de ellos sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad), provocaron entonces indignación en redes sociales.

Con 78 casos confirmados en el parte de este sábado, Granma está por debajo en el número de pacientes positivos que otras provincias orientales como Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. La ciudad de Manzanillo reportó 8 casos en el parte de este sábado.

No obstante, los números del país hablan de una situación en la que crece el número de contagios y de sospechosos, lo cual lleva a las autoridades sanitarias a habilitar centros de aislamiento para controlar la propagación de la epidemia. El que se acondicionó en el Politécnico de la Salud de Manzanillo, según Alcalá, está en pésimas condiciones de higiene y no garantiza un aislamiento efectivo de los pacientes.

Facebook / Yasmani Alcalá

“Vean los baños: son un asco. Estamos viviendo en una perrera y la comida no te llega a la muela”, criticó el joven manzanillero en un post de redes sociales en el que compartió imágenes elocuentes de la mala higiene y las paupérrimas condiciones en que las personas soportan el aislamiento al que son sometidos.

“Más personas para la perrera: acaba de entrar otro grupo de sospechosos, estando un paciente pendiente de la prueba porque no se sabe si es negativo o positivo. Aquí, quien le escribe les digo que expreso la verdad; nada es mentira. Les digo que mi mamá, mi hermana y yo dimos negativo, y no nos quieren soltar. [Pienso que vamos] a coger la COVID”, concluyó el joven con tono de preocupación.

A finales de abril, pacientes internos en un centro COVID-19 de aislamiento, ubicado en la Facultad de Ciencias Médicas de Manzanillo enviaron fotos a CiberCuba en las que se evidenciaban las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las que estaban albergados por ser positivos o sospechosos de estar contagiados de coronavirus.

Las imágenes enviadas mostraban literas sin sábanas y baños sucios. "El agua la ponen un rato y hay que cargarla. No hay para lavarse las manos", aseguraba la fuente en declaraciones llegadas a esta redacción. También podían verse duchas que no han conocido productos de limpieza ni desinfectantes en años.

En el caso de las imágenes enviadas por Alcalá, también se puede comprobar el estado de extrema suciedad que presentan los baños, en los que no hay agua corriente y los pacientes deben hacer uso de la que está almacenada en unos tanques plásticos de dudosa higiene.

Facebook / Yasmani Alcalá

Las literas y las instalaciones todas del centro de aislamiento también dejan mucho que desear, con ventanas rotas, colchones en mal estado y sin sábanas, y grupos de personas conviviendo en los cubículos sin saber si son positivos al coronavirus.

“Después de 6 días comiendo sopa de arroz y potaje de chícharo miren lo que dieron hoy en la comida”, mostró Alcalá en una publicación posterior en sus redes sociales. En la foto que compartió se veía un arroz con pollo con un muslo en la bandeja.

Facebook / Yasmani Alcalá

“Esto es para callarnos la boca ya que todo el mundo está protestando. Nos quieren endulzar, pero les faltó el dulce que nunca vino. Esperemos mañana a ver qué pasa. Me amenazan aquí con la policía. Si yo lo que estoy poniendo es la verdad; que nos tienen engañados al pueblo cubano”, añadió el internauta, denunciando que sus publicaciones en redes sociales están siendo vigiladas y que ha sufrido amenazas por el contenido que comparte en ellas.