Ray y Mercy Urgellés, otro matrimonio cubano entre los desaparecidos tras derrumbe en Miami Beach

El matrimonio de Raymond y Mercedes Urgellés está entre los cubanos que conforman la lista de más de 150 desaparecidos tras el derrumbe del Champlain Towers en Miami Beach, confirmó a CiberCuba el doctor Omar Vento.

Ray y Mercy, como se les conoce cariñosamente, vivían en el apartamento 211, en el segundo piso del complejo de condominios. Ambos tienen 61 años.

Mercedes es doctora en Farmacia y directora de la farmacia del Hospital de Coral Gables.

"Le estaba enviando mensajes de texto a mi mamá ayer [miércoles], y luego, llamé a mi papá. Mi mamá estaba en el trabajo. Mi papá estaba haciendo recados. Todo estaba bien. Esta mañana, me desperté como a las 5:30 y vi que tenía un mensaje de texto de un amigo que me compartía la noticia y me preguntaba si ese era el edificio en el que viven mis padres", contó a Local10 el jueves la hija de la pareja, Jenny Urgellés.

Tras leer el mensaje, Jenny buscó la noticia y comenzó a llamar a sus padres sin éxito. Finalmente logró dar con unos vecinos que le explicaron lo que había sucedido, aunque sin mayores detalles.

"Los llamé. Ambos teléfonos fueron directamente al buzón de voz. Luego, llamé a la siguiente persona que sabía que tenía un apartamento allí. Amigos de la familia que conozco desde siempre, así que los llamé y contestaron. Me contaron la noticia. Como todos los demás en ese momento, tampoco saben mucho", indicó.

El matrimonio Urgellés tiene otro hijo que reside en Alemania y se ha mantenido constantemente al habla con su hermana mientras prepara su viaje de regreso a Florida.

"Realmente, realmente espero que estén justo debajo de los escombros, y tal vez estén inconscientes o tal vez solo necesiten atención médica. Me aferro a la esperanza. Realmente lo hago. Espero que incluso si les toma un par de días, los encuentren, y estoy muy desesperada por saber qué está sucediendo", dijo la hija.

Jenny Urgellés aprovechó su entrevista para enviar un mensaje a la comunidad: "Si alguien los ve, ya sea que salieron de los escombros, o simplemente están inconscientes o simplemente no son conscientes de su entorno y los ven, por favor, o cualquier persona que vean en esa área que parece que pueden necesitar ayuda, ofrezca su ayuda y estén ahí para ellos".

La hija del matrimonio dijo que sus padres habían estado viviendo en el edificio de condominios en 8777 Collins Avenue durante siete años. Desde el colapso, la joven ha buscado en todos los hospitales del área, pero no hay rastro de Mercy y Ray.

Entre los más de 150 desaparecidos, hay unos 15 cubanos confirmados, entre ellos Juan Alberto Mora Chávez, miembro de la Brigada 2506 que participó en la invasión a Bahía de Cochinos, su esposa Ana Mora y su hijo Juan Jr.; Magaly Delgado, de 80 años; Hilda Noriega, de 92, y y Oresme Gil Guerra, que residía en el noveno piso junto a su esposa Betty.

De las nueve víctimas mortales confirmadas por las autoridades, se identificó al matrimonio de Gladys y Antonio Lozano y al cubanoamericano Manuel Lafont.