Niegan cambio de medida cautelar de prisión provisional al rapero cubano Maykel Osorbo

La fiscalía cubana denegó el cambio de medida cautelar de prisión provisional al rapero contestatario Maykel “Osorbo” Castillo, al tiempo que le dificulta la comunicación con su abogado, denunció la activista Anamely Ramos en redes sociales.

De acuerdo con la curadora de arte, el proceso penal abierto a Maykel ha estado plagado de violaciones; incluido el traslado arbitrario del joven músico a la prisión de 5 y Medio en Pinar del Río, lo cual le impide entrevistarse con el abogado de la defensa.

“La Fiscalía dice que la investigación está casi agotada, pero al estar en otra provincia, Maykel no ha podido hablar con su abogado”, afirmó en Twitter.

El documento liberado por esa instancia responde a la solicitud del abogado de Maykel Osorbo, el licenciado Clemente Morgado Machado, quien había solicitado la modificación de la medida cautelar impuesta al músico por otra de carácter no detentiva.

La Fiscalía refiere que la medida se le impuso por aparecer cargos contra el joven “como supuesto autor de un atentado, resistencia y desacato, hechos que se investigan en el expediente de gase preparatoria No. 24 de 2021, radicado por el Órgano Especializado de Enfrentamiento a los Delitos contra la Seguridad del Estado”.

Al respecto, consideró que “según establece el artículo 251 de la Ley de Procedimiento Penal”, la fiscalía solo modificaría la medida cautelar “solo cuando hayan variado los motivos que la originaron”; y señaló que eso “no ocurre en este caso”.

“Atendiendo a la gravedad y magnitud de los hechos, la repercusión de los mismos y el estado actual de la investigación” –dice el documento– la instancia resolvió “declarar sin lugar la solicitud de modificación de la medida cautelar (…) la que se mantiene en todas sus partes”.

En el perfil de Facebook del artista también fue posteado el documento, junto a una reflexión sobre la violencia policial y del sometimiento de los órganos de Justicia en Cuba.

“El proceso penal abierto a Maykel ha estado plagado de violaciones. Pero más grave es que ha estado plagado de injusticias”, dice el post.

Relata que a Maykel Osorbo intentaron detenerlo el día 4 de abril pero que el día antes le propinaron una golpiza frente a la Estacion policial de Cuba y Chacón, donde le hincharon las manos y las muñecas, por lo que el músico tuvo que ir a un policlínico para calmarse el dolor.

“Cuando la patrulla de la policía lo paró en la calle el día 4, Maykel todavía tenía las manos y muñecas hinchadas (…) Cuando intentaron ponerle las esposas una vez más, no le cerraban y Maykel empezó a quejarse y comenzó la discusión (…) La violencia policial es un hecho irrefutable en Cuba y no solo contra disidentes. No tenemos una ley que regule la actuación de los agentes del MININT y si existiera no se cumpliría”, explica la publicación.

Afirma que en la isla la legítima defensa no está ni siquiera concebida y que la justicia se vuelve una caricatura macabra cuando el régimen la usa como bandera en foros internacionales.

“Lo real es que vivimos a expensas de un Estado totalitario donde las instituciones, también están bajo la lógica tiránica. Nada se mueve sin mi consentimiento, nada entra ni sale, nada avanza”, subraya el post.

“El 4 de abril la gente de a pie se atrevió a sacar a Maykel de las manos de la policía. En el video se ve claramente que el policía lo tenía cogido por el cuello. Las manos de Maykel estuvieron casi todo el tiempo atrás o arriba. Ahora el policía que acusa dice que Maykel lo golpeó a él y hasta le desgarró el uniforme. Esas desgarraduras tampoco se ven en el video. Desgarraduras invisibles. Lo que sí no son invisibles son los muchos vídeos de violencia policial que ya están en las redes y registrados”, dice.

Advierte a los jueces del régimen que Maykel Osorbo ha sido respaldado no solo por la ONU sino por Amnistía Internacional, Human Right Watch, Pen International y otras organizaciones internacionales.

“No todo funciona en el mundo según la podredumbre de la dictadura. Más allá de lo injusto y de Maykel, es ante todo un irrespeto para él como profesional y el mundo lo sabe. ¡Qué triste debe ser graduarse de Derecho para terminar cumpliendo un papel tan vergonzoso!”, subraya.

Confirma el post que Maykel sigue en la prisión de 5 y Medio en Pinar del Río, a más de 200 kilómetros de La Habana, lo cual es considerado una estrategia de terror.

“El auto de fiscalía señala que la investigación está casi agotada pero Maykel ni siquiera ha podido hablar con su abogado. Esa es la legalidad "socialista" que es igual que decir feudalista, marciana o cualquier cosa. El que intente encontrarle un sentido a esto que vivimos es el verdadero loco”, dice la publicación.

Tras casi dos meses de reclusión domiciliaria arbitraria, Maykel Osorbo fue detenido mientras almorzaba en su casa el pasado 18 de abril.

Fue sacado del lugar sin camisa y sin zapatos y el gobierno no dio noticias de él hasta que recibió las presiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a inicios de mayo.

El activista pacífico ha sufrido el acoso y la persecución del régimen cubano durante varios años por sus declaraciones y sus canciones a favor de un cambio de gobierno en la isla.