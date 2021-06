Multimillonario puertorriqueño dona 250 mil dólares a familias afectadas por derrumbe en Miami Beach

Orlando Bravo Foto © thomabravo.com/FEMA Region 4/ Twitter

El multimillonario puertorriqueño Orlando Bravo se convirtió en el primer donador importante al fondo de ayuda creado para atender a las víctimas del derrumbe del edificio Champlain Towers en Surfside, Miami Beach.

El cofundador de la firma de capital privado Thoma Bravo anunció este domingo, a través de un comunicado oficial de su empresa, que había realizado una donación de 250,000 dólares de su fundación Bravo Family Foundation al fondo Support Surfside.

También en su cuenta de Twitter el multimillonario comentó que “el huracán María me enseñó que si no haces algo al respecto, nadie más lo hará. Así es como Familia Bravo nació. Hoy, doy 250,000 dólares para ayudar a las víctimas de Surfside”.

En su mensaje exhortó a que líderes empresariales, filántropos e individuos se unieran a su iniciativa de aportar fondos de ayuda para las víctimas del desastre ocurrido el jueves último en Miami Beach, donde se cuentan hasta ahora 11 fallecidos y 150 personas desaparecidas.

El fondo Support Surfside fue creado por The Miami HEAT y Miami HEAT Charitable Fund, The Miami Foundation, The Coral Gables Community Foundation, The Key Biscayne Community Foundation y otros socios para apoyar a los afectados por el derrumbe del edificio.

Bravo reside desde hace poco en Miami Beach, a poca distancia del inmueble que colapsó durante la madrugada de este último jueves.

"Nuestra fundación comprende las necesidades inmediatas que surgen de tragedias como Surfside, y queremos ayudar a estas familias a reconstruir sus vidas. Alentamos a otros líderes empresariales, filántropos y socios comunitarios a unirse al esfuerzo para ayudar a las víctimas de este terrible y triste evento", explicó en su comunicado.

También comentó a People que espera que esta donación sirva como un llamado a la acción para que otros hagan lo mismo, particularmente ahora que Miami experimenta una gran afluencia de dinero por nuevas tecnologías.

Esta primera donación para apoyar a las víctimas fue recibida por el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el alcalde de Surfside, Charles Burkett, en el Centro Comunitario de esta ciudad.

Según Suárez, “es crucial asegurarse de que los residentes desplazados por esta horrible tragedia tengan un lugar inmediato para quedarse y es igualmente importante que todos tengan acceso adecuado a la asesoría que necesitan”.

También Steve Stowe, vicepresidente y director ejecutivo del Fondo Benéfico Miami HEAT, dijo en el centro comunitario este domingo que “estos son los momentos en los que una comunidad tiene que unirse, levantarse y ayudar”

Agradeció a la Fundación de la Familia Bravo por unirse a la familia Miami HEAT y otros socios locales para ayudar a la comunidad.