Derrumbe en Miami Beach: Rescatistas se comunicaron con una mujer atrapada en los escombros, pero no pudieron sacarla

Derrumbe parcial en Miami Beach Foto © CiberCuba

Durante las primeras horas de rescate tras el derrumbe parcial del complejo de condominios Champlain Towers, los bomberos lograron localizar a una mujer con vida, pero no pudieron rescatarla a tiempo.

La mujer quedó atrapada en el nivel que había sido el garaje de la torre sur y los rescatistas la escucharon pedir ayuda a través de los escombros.

"Ella estaba pidiendo ayuda y suplicando que la sacaran de allí", contó en calidad de anonimato uno de los rescatistas a Local 10. "Todos los que estaban allí, estábamos tratando de sacar a esta señora y consolarla".

"Hablábamos continuamente con ella. ... 'Cariño, te tenemos. Vamos a llegar a ti'", relató.

La víctima pudo sacar una foto de donde estaba y hacérselas llegar a los rescatistas que la escuchaban del otro lado de la pila de concreto.

"La foto que compartió mostró lo que se interponía en su camino: un contenedor de basura, barras de refuerzo de metal y una pared de concreto", explicó el rescatista.

Varios rescatistas se dispusieron a sacar a la mujer con vida, a pesar de la inestabilidad de los escombros. Uno de ellos, consciente del peligro, envió un mensaje de texto a sus hijos en el que les decía: "Los amo, siempre".

"Lo primero que recuerdo es golpear la pared y luego la recuerdo simplemente hablando: 'Estoy aquí, sácame, sácame'", dijo.

Desafortunadamente, el tiempo que les tomó superar los obstáculos que se interponían entre ellos y la víctima, fue fatal. La mujer falleció; el rescatista que habló con Local 10 no pudo ni siquiera verla.

Hasta el momento, no se sabe quién era la mujer o si la sacaron finalmente del edificio.

Local 10 tuvo acceso a un correo electrónico enviado por un supervisor del equipo de rescate, preocupado por los efectos emocionales que esta pérdida tuvo entre los rescatistas. La persona explica en el mail que los trabajadores estaban "involucrados en una conversación activa con la mujer atrapada junto a la cama durante unas 10 a 11 horas después del colapso... Ella sabía que sus padres también estaban atrapados a su lado".

Posteriormente, los rescatistas y sus labores se vieron directamente afectados por un incendio que se desató bajo los escombros: "Vieron cómo nuestros muchachos se quedaban sin aire..."

El teniente de Miami-Dade Obed Frómeta, del Florida Task Force 1 y que se desempeña como capellán, ha estado ayudando a sus colegas a lidiar con las pérdidas y la sensación de fracaso que invade en este tipo de evento y que afecta psicológica y emocionalmente.

Frómeta explicó a Local 10 que "situaciones como estas traen un sentimiento no solo de derrota, sino también de pérdida. Somos humanos, después de todo. No somos robots. No somos máquinas. Lo sentimos".

"Tenemos miembros del equipo que tienen amigos de primera mano que son víctimas potenciales de esto, por lo que pesa sobre ellos y pesa sobre nosotros", añadió.

Desde la mañana del jueves, los rescatistas no han logrado sacar a ninguna persona con vida. Hasta el momento, la cifra oficial de fallecidos es de 18 y 145 personas continúan desaparecidas.

La mañana del domingo, las autoridades informaron que una persona había sido rescatada con vida, pero había fallecido en el hospital.