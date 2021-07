Katherine Bisquet convoca a marcar los billetes en circulación en Cuba como protesta

Katherine Bisquet Rodríguez y propuesta de marcar los billetes en Cuba Foto © Katherine Bisquet Rodríguez/ Facebook

La escritora cubana Katherine Bisquet Rodríguez convocó al pueblo a marcar el dinero que está en circulación, como protesta por el proceso penal que las autoridades del régimen abrirán contra el artista Hamlet Lavastida por presuntos actos de desobediencia civil.

"Vamos a marcar los billetes en circulación. Escriban en ellos, marquen con sellos, dibujen en ellos. Que vean que somos los dueños del espacio simbólico", instó en su muro de Facebook.

Bisquet Rodríguez exigió la libertad de Lavastida, quien está detenido en Villa Marista, sede del órgano de instrucción de la Seguridad del Estado. La joven además lanzó un reto a la Seguridad del Estado.

"Aquí tienen una convocatoria que sí es pública. Aquí tienes una prueba fehaciente para que me acusen del delito común de instigación a delinquir. Los estoy esperando. Nos van a tener que meter a todos presos", añadió.

La activista, quien esta semana pudo ver a Lavastida en la Unidad de Instrucción de la Seguridad del Estado, en presencia de la instructora penal que está llevando su caso, explicó con anterioridad que el joven está siendo investigado por el cargo de instigación a delinquir, y que su expediente se encuentra en Fiscalía.

"Hamlet continúa bajo interrogatorios debido a este proceso de investigación", precisó.

Lavastida llegó a Cuba el pasado 20 de junio tras concluir una residencia artística en Künstlerhaus Bethanien, Berlín, Alemania. El 26 de junio, tras cumplir en un centro de aislamiento la cuarentena que el gobierno exige a quienes arriban del extranjero, fue detenido y trasladado a Villa Marista.

"La instructora penal no me dio detalles de la investigación, asumiendo que yo sabía cuál era esa 'instigación a delinquir'. En otras conversaciones con la SE, me han hecho saber que la prueba por la que Hamlet está siendo investigado es precisamente una conversación por chat privado de Telegram del grupo 27N, filtrada y analizada en su momento por el presentador Humberto López en el NTV Nacional, donde Hamlet comenta la idea de marcar billetes con cuños diseñados con los acrónimos MSI y 27N para extender la marca de estos grupos en el ámbito del espacio simbólico. Esta idea no procedió como acción cívica del grupo 27N y nunca se hizo pública por ningún integrante, incluyendo a Lavastida", detalló Bisquet en su Facebook.

A principios de febrero de 2021, el vocero del régimen Humberto López mostró en la televisión una imagen del chat de un usuario identificado como Hamlet Lavastida, que proponía marcar billetes de alta denominación con símbolos que aludieran al Movimiento San Isidro (MSI) o al Movimiento 27N, para visibilizar la resistencia cívica de estos grupos.

El presentador oficialista dijo entonces que el Banco Central de Cuba clasifica los billetes marcados de manera intencional como "no aptos", y expresó que esas marcas pueden constituir delitos.