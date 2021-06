Seguridad del Estado imputará a Hamlet Lavastida por instigación a delinquir y desobediencia civil

El artista cubano Hamlet Lavastida Foto © Facebook/Hamlet Lavastida

La Seguridad del Estado anunció que instruirá un proceso contra el artista cubano Hamlet Lavastida Cordobí por supuesta "instigación a delinquir y presuntos actos de "desobediencia civil".

Lavastida regresó a Cuba el 20 de junio de 2021 tras concluir una residencia artística en Künstlerhaus Bethanien, de Berlín, Alemania. Las autoridades le pidieron guardar la cuarentena preventiva de una semana en un centro de internamiento. El 26 de junio, día en que concluía la cuarentena, fue apresado y trasladado a Villa Marista, sede del órgano de instrucción de la Seguridad del Estado.

Este martes 29 por la mañana, la escritora y activista Katherine Bisquet pudo ver a Lavastida en la Unidad de Instrucción de la Seguridad del Estado. "Me condujeron al centro a las 9:00 am y me regresaron a mi casa a la 1:00pm. Allí pude reunirme con la instructora penal que está llevando el caso de Hamlet, la primer teniente Arelis; y pude hablar unos minutos con Hamlet en presencia de la instructora, el primer teniente Moreno y un agente de la SE", contó Bisquet en Facebook.

"Hamlet Lavastida está siendo investigado por el cargo de Instigación a Delinquir, con el expediente #42", añadió Bisquet. "El término procesal de la detención de la SE cumplió el plazo de las 72 horas esta mañana, ya que Lavastida fue detenido el sábado 26 a las 9:30 am en el centro de aislamiento donde se encontraba luego de haber cumplido con las medidas sanitarias implementadas por la pandemia para las personas que vienen del exterior. En estos momentos su expediente se encuentra en Fiscalía. La instructora penal me explicó que esto se debía a que hoy comienza un segundo término procesal también de 72 horas en espera del Auto de la respuesta de Fiscalía, documento al cual tengo derecho, para nombrar entonces un abogado en el supuesto de que proceda el caso. Mientras tanto, Hamlet continúa bajo interrogatorios debido a este proceso de investigación".

"La instructora penal no me dio detalles de la investigación, asumiendo que yo sabía cuál era esa 'instigación a delinquir'. En otras conversaciones con la SE, me han hecho saber que la prueba por la que Hamlet está siendo investigado es precisamente una conversación por chat privado de Telegram del grupo 27N, filtrada y analizada en su momento por el presentador Humberto López en el NTV Nacional, donde Hamlet comenta la idea de marcar billetes con cuños diseñados con los acrónimos MSI y 27N para extender la marca de estos grupos en el ámbito del espacio simbólico. Esta idea no procedió como acción cívica del grupo 27N y nunca se hizo pública por ningún integrante, incluyendo a Lavastida", explicó la activista.

A principios de febrero de 2021, López mostró en la Televisión Cubana una imagen del chat de un usuario identificado como Hamlet Lavastida, que proponía marcar billetes de alta denominación con símbolos que aludieran al Movimiento San Isidro (MSI) o al propio 27N para visibilizar la resistencia cívica de estos movimientos y resaltar así su presencia. La iniciativa es similar a varias protestas civiles que se llevaron a cabo en países del Este de Europa.

El presentador oficialista dijo entonces que el Banco Central de Cuba tiene una norma en la que clasifica los billetes marcados de manera intencional como "no aptos", y relacionó esas marcas con delitos y daños a la economía nacional.

Por su parte, la web oficialista Razones de Cuba, vocero oficioso de la Seguridad del Estado, publicó una nota en la que ofrece detalles de la detención y los cargos.

"El pasado 26 de junio. a las 09:50 hrs. fue detenido y conducido al Departamento de delitos contra la Seguridad del Estado, al ciudadano cubano Hamlet Lavastida Cordoví, quien de manera reiterada ha estado incitando y convocando a la realización de acciones de desobediencia civil en la vía pública, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre otros elementos contrarrevolucionarios", dice el comunicado.



"Entre las actividades se encuentran la ejecución de protestas, tomar las calles y realizar acciones similares a las que han ocurrido en países de Europa del Este, con intención provocativa", añade la web oficialista.



"Paralelamente, [Lavastida] orientó a otros contrarrevolucionarios a que crearan una organización de carácter político para enfrentarla a las instituciones del Estado. Esa organización utilizaría como pretexto un supuesto clima de ingobernabilidad para demandar la dimisión del gobierno, entre otras propuestas", agrega la fuente.



"El detenido ha sido acusado del delito de Incitación a delinquir, previsto y penado en el Código Penal vigente, por tal razón ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Sus familiares fueron informados oportunamente de su detención y se les ha facilitado el acceso al mismo", concluye Razones de Cuba.

Desde que comenzó el llamado "proceso de instrucción" contra el artista se han multiplicado las protestas y los llamados a su liberación en redes sociales. Este lunes, el artista Julio Llopiz-Casal, en nombre del Movimiento 27N, entregó un recurso de habeas corpus a favor de su colega y amigo.

El museo berlinés donde Lavastida tuvo una reciente residencia artística emitió un comunicado denunciando su arresto y exigiendo su libertad inmediata.

La organización Human Rights Watch también rechazó esta semana el arresto del artista y exigió al régimen su libertad. “Exigimos que se respeten sus DDHH y cesen los abusos contra artistas”. denunció el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco. También criticó duramente al gobierno por aumentar la vigilancia a los artistas amigos del detenido, la escritora Katherine Bisquet, Camila Lobón, Carolina Barrero y Tania Bruguera.

Lavastida recurre a diferentes recursos como el video, collages, intervenciones públicas e instalaciones para desmitificar las herramientas de la propaganda revolucionaria.

Las obras del artista y activista cubano, uno de los más relevantes de su generación, están prohibidas en las instituciones culturales oficiales. Lavastida también tuvo prohibida la entrada a la Isla desde el 2011 hasta el 2015.