José Miguel Vivanco, de HRW: "No es normal que uno termine preso por una canción"

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, una de las ONGs más prestigiosas del mundo, concedió este jueves una entrevista a CiberCuba en la que mostró su asombro por la reacción del Gobierno de La Habana ante la transformación en himno del tema "Patria y Vida", de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.

"No es normal que por cantar una canción o levantar un cartel uno termine preso. Si yo hiciera eso en Perú, en Chile, en Colombia o en México, no pasaría nada. Eso no es objeto de una persecución policial", dijo desde Washington en declaraciones a este diario.

"Parece mentira que una canción, que alguien con una guitarra pueda transformarse en riesgo para la seguridad del régimen cubano y le caigan encima con todo, simplemente porque está promoviendo una canción que desafía el eslogan tradicional y ortodoxo del Partido Comunista de Cuba. Estos artistas se han decidido a desafiar esa muletilla, ese seudoprincipio y eso les ha costado la persecución no sólo a ellos sino a quien entona la canción", añadió.

Vivanco accedió a conversar con CiberCuba sobre el último informe de Human Rights que salió esta semana. El estudio, que va acompañado por un vídeo, defiende que el Gobierno de La Habana tiene un plan para reprimir de manera selectiva a artistas y periodistas independientes en la Isla.

"No hay otra explicación posible. Las evidencias demuestran que esto es un fenómeno sistemático contra todos aquellos dispuestos a cruzar los límites impuestos por el régimen cubano. Es un 'modus operandi' que revela una política represiva muy clara para estos sectores", dijo Vivanco en referencia a las detenciones arbitrarias, la prohibición de salir de sus casas o incluso la interrupción del servicio de Internet.

En su opinión, lo importante de este informe de HRW es que visibiliza lo que está ocurriendo en Cuba para que quienes no quieren ver lo que ocurre, lo vean.

Consultado por CiberCuba sobre si como observador cree que el fin de la dictadura cubana está cerca, Vivanco prefirió no hacer cábalas.

"Prefiero no hacer predicciones. Acá lo que se requiere es seguir mostrando la realidad cubana; seguir visibilizándola de una manera objetiva; mostrando exactamente las penurias, abusos, arbitrariedades que sufren los cubanos con total impunidad y exhibir esos hechos ante el mundo. Creo que para que esto cambie se requiere de un acuerdo a nivel internacional donde los principales actores democráticos en Europa, América Latina y Norteamérica nos pongamos de acuerdo en una política que sea consistente, coherente, para ejercer presión sobre ese régimen y permitir así una transición democrática en Cuba", apuntó.

Vivanco cree que no ayuda que la comunidad internacional esté tan profundamente dividida respecto a Cuba. Así, señala, que por un lado está EE.UU. con sus sanciones unilaterales, que llevan más de 60 años y no han logrado nada, y por el otro lado, el resto del mundo que tiene relaciones prácticamente normales con la Isla y está en contra de las sanciones unilaterales.

"Mientras esa contradicción se mantenga, creo que es muy difícil conseguir progresos en materia de derechos humanos en Cuba. Yo espero que se acerquen tiempos en los que se pueda hacer una evaluación empírica seria, una autocrítica respecto de si los objetivos que se han planteado se han alcanzado. Yo creo que no", insistió.

Sobre la prohibición de salir de sus hogares a activistas cubanos, el director de la división de las Américas de Human Rights Watch comentó a CiberCuba que ese sistema no lo ha visto en otra parte del mundo, excepto en Nicaragua, donde Daniel Ortega ha empezado a aplicarlo a líderes de la oposición y a sectores de la sociedad civil.

"Esto que hace Cuba nadie lo hace en este hemisferio y no lo he visto en otras partes del mundo. Es una manera absolutamente arbitraria y abusiva de intimidar y de impedir el ejercicio de libertades básicas", señaló Vivanco.

"Les dicen (a los artistas y periodistas independientes cubanos): O te quedas en tu casa, o te llevo preso. No hay una alternativa. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que nosotros lo decidamos", señala.

Asimismo, Vivanco criticó la falta de independencia judicial en la Isla. "Todos operan de acuerdo a la necesidades de la Seguridad del Estado", dijo.

En esta línea, halagó a los artistas, intelectuales y periodistas cubanos que dejan claro que no quieren derrocar al gobierno, sino defender las libertades que les son negadas.

En su informe de 2020, Human Rights Watch denunció la consolidación de la dictadura cubana durante el pasado año.