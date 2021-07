J Balvin y Skrillex estrenan su nueva canción "In Da Getto", con videoclip incluido

J Balvin y Skrillex en el videoclip de "In Da Getto" Foto © Youtube / J Balvin

Si hay un artista que no ha parado de lanzar éxitos musicales este 2021 ese es el colombiano J Balvin. Algunos de ellos son Tu Veneno, 7 de Mayo, Otro Fili, Poblado remix o AM Remix. Este último lo estrenó tan solo una semana atrás junto a Nio García y Bad Bunny. Ahora, el reguetonero vuelve con un nuevo temazo junto a Skrillex en el que aúnan sonidos electrónicos, urbanos además de varios elementos de los 90. Una canción llamada In Da Getto y que tiene mucho potencial para pegarse como un chicle en nuestra mente...

El cantante colombiano se alió con uno de los grandes de la música electrónica, el DJ Skrillex, y juntos han combinado sus estilos para crear In De Getto, para la que han recuperado un clásico de 1993, In de Ghetto, interpretada por David Morales y The Bad Yard Club con Crystal Waters y Delta. ¿La recuerdas?

La pegadiza canción de J Balvin y Skrillex no ha aterrizado sola en las plataformas digitales, ya que viene en compañía de un videoclip dirigido por Alfred Marroquín que está arrasando en Youtube. Solo unas horas después de su lanzamiento supera el millón de reproducciones. ¡Wow!

En las imágenes que lo componen podemos ver al colombiano pasárselo en grande en una fiesta y hasta jugar a la botella.

Por si la unión de estos dos artistas no fuese suficiente para convertirse en un hit instantáneo, han contado con uno de los rostros más reconocidos de Tik Tok para darle aún más proyección a su colaboración. Se trata del senegalés Khaby Lame, uno de los tiktokers más populares del momento, quien protagoniza la portada del sencillo.

