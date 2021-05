J Balvin celebra su 36 cumpleaños con el estreno de "7 de mayo", la canción que resume su vida

J Balvin está de celebración. Este 7 de mayo cumple 36 años de vida y para celebrarlo ha lanzado la que es su canción más personal hasta la fecha. Un tema titulado 7 de mayo en el que resume su vida de una manera cruda y sin tapujos.

A día de hoy, el reguetonero nacido en Medellín es uno de los artistas latinos más influyentes y reconocidos del panorama musical. Su nombre está ligado a la palabra éxito, pero su camino hasta ser una estrella mundial no ha sido fácil. Una historia que narra en la nueva canción que estrenó el mismo día en el que llega a los 36 años.

Entre otros temas, en su profunda letra aborda su infancia, sus peores momentos y también sus problemas de salud mental. "Ser una leyenda, sin necesidad de monumento. Y pasé por ansiedad, también por depresión, pasé por falsedad y mal de corazón. Gracias a mi mamá, me tuvo en oración y hoy en día no me falta la motivación", canta en 7 de mayo.

La pieza musical también integra la voz de su madre, quien le recuerda el consejo de su padre. "Sigue siempre el consejo de tu padre, que contra todas las apariencias, lo que queda del hombre, es la palabra", le dice en medio de la canción.

Además, el sencillo y el videoclip que lo acompaña recoge el momento en el que Daddy Yankee le entregó el Premio Icono Mundial en Premio Lo Nuestro 2020.

Al final de la canción también le dedica unas palabras a su expareja, Mona Osorio. "Diana, tú sabes que salimos de la olla. Dios te bendiga y te ponga como joya", le dice el artista. Una frase que recogió la periodista en la felicitación de cumpleaños que le dedicó en las redes sociales este viernes 7 de mayo.

Este viernes 7 de mayo, J Balvin también estrena documental en Amazon Prime Video, The Boy From Medellin.

¡Felicidades, J Balvin!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.