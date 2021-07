Nicky Jam y Pacho El Antifeka se ponen románticos en su canción "Triste"

Nicky Jam y Pacho El Antifeka en el videoclip de su canción "Triste" Foto © Youtube / Pacho El Antifeka

Menuda semana de estrenos musicales lleva Nicky Jam, que apenas unas horas después de arrasar con Bizarrap en su Music Session, llegó con un nuevo tema de la mano de su compatriota Pacho El Antifeka que está teniendo gran acogida entre sus incondicionales.

La canción que une a Pacho El Antifeka y Nicky Jam fue lanzada bajo el nombre de Triste este viernes 2 de julio en todas las plataformas digitales, además vino en compañía de un audiovisual que está disponible en el canal de Pacho en Youtube.

La canción trata sobre un tema con el que muchos se sentirán identificados: desamor. Los dos cantantes cantan sobre una historia en la que el amor con su pareja se acaba, conectan con otra persona y se sienten mal por hacerle sufrir a la persona con la que estaban. ¿Te suena? Si tu respuesta es sí, definitivamente esta es tu canción.

El vídeo dirigido por Gus fue rodado en varios escenarios y contaron con una pareja que da vida a la historia que narran. Rápidamente la canción ha cobrado relevancia en la plataforma por excelencia de vídeos donde cuenta con más de 300 mil reproducciones en menos de un día.

"Nicky está en su mejor momento, todo palos", "¡Boom! Esto debe ser un tremendo temazo", "Nicky dándonos 2 temazos en menos de un día, ¡¡tremendo!!", "Pacho la verdad que tus temazos son increíblemente durísimos y este junte con Nicky fue una gran colaboración" o "Excelente tema, me encanta", son algunos de los comentarios que se leen debajo del vídeo.

Esta canción llega apenas unas horas después de que viese la luz la Music Session número 41 del productor argentino Bizarrap con Nicky Jam. La canción se convirtió en un hit a las pocas horas logrando llegar a los 13 millones de reproducciones a las 24 horas de su lanzamiento. Si todavía no la has escuchado, no esperes más porque estamos seguros de que es uno de las canciones indiscutibles de este verano:

