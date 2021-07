Multitudinaria cola para comprar aceite en una tienda de Alamar, en La Habana

Cola para comprar aceite en Alamar, Cuba Foto © Facebook

La magnitud de una cola de cientos de personas para comprar aceite comestible en una tienda del barrio habanero de Alamar en plena pandemia del Covid-19 llamó la atención de varios cubanos en redes sociales, quienes cuestionaron la efectividad de las restricciones sanitarias ante la escasez de alimentos que vive el país.

Un usuario de Twitter subió un video y publicó que ninguna medida sanitaria va a contener la propagación de la pandemia si continúan las colas como consecuencia de la escasez de comida y productos de primera necesidad.

El hecho tuvo lugar en la Tienda Falcón, Alamar, en el municipio Habana del Este, el pasado miércoles 30 de junio desde el amanecer.

"¿Te asombran las cifras de 2000 y 3000 positivos diarios? Se han tomado nuevas medidas, pero ninguna va a solucionar este problema, las colas. Ahí no hay ni policías! Tienda el Falcón, Alamar, La Habana", afirmó.

Las imágenes de esta impresionante concentración de personas también fueron posteadas en Facebook, donde un perfil confirmó que era para comprar aceite comestible, y cuestionó las razones que da el gobierno para justificar el aumento de casos de coronavirus en la isla.

"Cola (?) para aceite en la tienda "El falcón", Alamar. ¿Por qué no bajarán los casos diarios positivos a la COVID-19? Eso está claro. Por la indisciplina y por las reuniones de día de las madres y de los padres. Tal vez por aquellos que incumplen el toque de queda de la noche. Esa hora es crucial para infectarse", ironizó.

Otra usuaria de la red social comentó que "el aceite en tienda Falcón de Alamar... desata esta multitud y burla toda batalla que llevan las autoridades de salud, sus médicos y científicos".

Algunos foreros comentaron que igual panorama se vivió en otras tiendas de La Habana, donde la escasez del producto, indispensable en la cocina cubana, se había prolongado por varias semanas.

"Eso no es nada! Ven a la tienda LA CAMAGUEYANA del Reparto Martí, del Cerro, para que veas lo que es esto!!!"; "Por La calzada de 10 de Octubre no se puede caminar abarrotada de personas. Sin palabras."; dijeron.

Otros argumentaron que la población no tiene alternativas ante la escasez de comida. "Respetando los esfuerzos del personal de salud, pero si no los mata el covid, se mueren de hambre, y eso es por el aceite, pero es por el pollo, por el detergente etc, por todo, eso es lo que tiene que ver y arreglar el gobierno, mientras el problema de la comida esté tan crítico, por mucha vacuna seguirán los contagios", expresó una forera.

Asimismo, otra mujer señala que "el problema no es la cola, ni la indisciplina, ni el tumulto, ni la escasez... el problema es el gobierno que por muchos años no ha sabido sacar adelante el país ni poner en marcha un sistema económico sostenible. La desgracia y la mala gestión se fue acumulando, el país se fue endeudando con to Dios y ahora le siguen echando la culpa a un bloqueo que es cuestionable y ellos están con sus bolsillos llenos de plata listos para dar el zarpazo en el momento adecuado y salir pitando y dejar a ese país en la más absoluta miseria. Vivir para ver".

Este viernes el régimen informó que en las últimas 24 horas se habían confirmado 20 fallecimientos y 3,308 nuevos casos de coronavirus, cifra de contagio récord para el país.

Las colas para comprar aceite se incrementaron desde la semana pasada cuando varios establecimientos volvieron a vender el producto.

Los cubanos ya hacían hilarantes memes sobre la falta de aceite en la isla, y ahora el gobierno distribuye tickets para venderlo y anota la compra en la libreta de abastecimiento de cada núcleo familiar. Se vende solamente un litro por núcleo en las pocas tiendas en CUP (pesos cubanos) que quedan.

A inicios de mayo las autoridades cubanas anunciaron que el suministro de aceite en todas las tiendas del país se estabilizaría a partir de junio, gracias a la recuperación de la línea de producción de un litro en la fábrica de Santiago de Cuba.

En un reportaje difundido en el Noticiero de la Televisión, fuentes del sector alimentario aseguraron que no había ninguna dificultad con las materias primas, y que la causa de la actual escasez del producto eran los problemas de la industria, cuyo mantenimiento dependía de expertos europeos que no habían podido viajar a la Isla por la pandemia.

Sin embargo, la escasez del producto continúa en toda la isla.