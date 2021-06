Escasez en Cuba: interminable cola para comprar aceite en La Puntilla de Santa Fé

Aceite de soya cubano Foto © Bohemia

Una interminable cola rodea desde horas de la mañana la tienda de La Puntilla en Santa Fé, donde este sábado sacaron aceite comestible, un componente básico de la cocina cubana que escasea desde hace varios meses en los puntos de venta del país.

En un video publicado por la reportera de CiberCuba Iliana Hernández puede verse a más de un centenar de personas aglomeradas a la espera de poder comprar el producto.

"Hoy en busca del líquido dorado, el aceite, tendrán que llevar la libreta también? En Cojimar están vendiendo pollo, tienes que llevar la libreta, dan un paquete por núcleo, que vida más miserable la del cubano", señaló Hernández en la red social Twitter.

Varias fuentes han confirmado a nuestro medio que en varias tiendas de La Habana están pidiéndole a los compradores llevar la libreta de abastecimiento para dejar constancia en ella de la compra de aceite y pollo, el cual se vende a una unidad por núcleo familiar.

"Hoy sin avisar sacaron aceite en las pocas tiendas en CUP (pesos cubanos) que quedan y cuando fuimos tuvimos que regresar a la casa a buscar la libreta de racionamiento", dijo una persona a esta publicación.

Desde hace varios días decenas de familias cubanas hacen colas desde las 05:00 de la mañana –hora en que termina el toque de queda decretado cada noche debido al coronavirus– para poder comprar pollo y aceite.

La escasez en la isla es tal que el gobierno distribuye tickets para la venta de los productos. Una internauta respondió al post de Hernández: "Sí, pero en Cojímar no es que llegas y ya... desde las 6:00 am estoy en cola y aún no he comprado porque de ayer quedaron 120 turnos pendientes más los 200 de hoy... tengo el 177".

Asimismo, el joven cantante cubano El White, cuestionó recientemente las colas en las tiendas MLC en La Habana para comprar artículos de primera necesidad.

“Son las 5 de la mañana y ahora mismo, esto que ven ustedes aquí es una cola para comprar aceite y pollo en una tienda del Cotorro. Se formó la matazón por migajas”, anotó en las imágenes que compartió para acompañar su post.

A inicios de mayo las autoridades cubanas anunciaron que el suministro de aceite en todas las tiendas del país se estabilizaría a partir de junio, gracias a la recuperación de la línea de producción de un litro en la fábrica de Santiago de Cuba.

En un reportaje difundido en el Noticiero de la Televisión, fuentes del sector alimentario aseguraron que no había ninguna dificultad con las materias primas, y que la causa de la actual escasez del producto eran los problemas de la industria, cuyo mantenimiento dependía de expertos europeos que no habían podido viajar a la Isla por la pandemia.

Meme sobre la escasez de aceite en Cuba

Sin embargo, cuando junio está a punto de terminar la escasez del producto continúa, e incluso ha motivado varios memes que simulan un velorio para el aceite comestible cubano.