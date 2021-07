Fallece a los 78 años la icónica artista italiana Rafaella Carrà

La destacada cantante, actriz y presentadora italiana Raffaella Carrà falleció este lunes a los 78 años. "Raffaella nos ha dejado. Se fue a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre", escribió Sergio Japino, quien fuera su compañero durante muchos años.

Según el comunicado de Lapino, la icónica artista italiana falleció "tras una enfermedad que desde hace tiempo atacaba ese cuerpo suyo tan diminuto y tan lleno de energía desbordante. Su fuerza imparable, que la impuso en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. Otro gesto más de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo".

Lapino precisó que las circunstancias del funeral se definirán en breve. Raffaella pidió un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para guardar sus cenizas.

"En la hora más triste, siempre única e inimitable, como su risa abrumadora. Y así es como todos queremos recordarla. Adiós Raffaella", concluyó.

Italia y el mundo entero llora la muerte de la cantante, bailarina, coreógrafa y actriz, que se convirtió en todo un mito popular, recordada por haber revolucionado la televisión y por haber exportado a todo el mundo nuevas fórmulas de espectáculo.

Transgresora, divertida, sensual, espontánea, Raffaella Carrá conquistó primero Italia, luego España, donde se convirtió en todo un mito en la conservadora sociedad española de mediados de los setenta, y de ahí dio el salto a Latinoamérica. Varias generaciones de cubanos crecieron escuchando temas como "Fiesta", "Hay que venir al Sur", "Caliente Caliente" o "En el amor todo es empezar".

El mensaje de Raffaella nunca tuvo límites: la libertad, la homosexualidad y el amor libre formaron parte de su repertorio alegre y bailable. El diario británico The Guardian la definió como la “estrella del pop italiano que enseñó a Europa el placer del sexo”.

“Por supuesto, las mujeres italianas me tienen una gran simpatía porque no soy una devoradora de hombres: puedes tener atractivo sexual junto con dulzura e ironía, no hace falta ser Rita Hayworth”, dijo en su última entrevista con “7”, la revista Corriere della Sera, en diciembre del 2020.

En la entrevista, Carrà también habló de lo duro que para ella había sido el año pasado, con la pandemia y el largo confinamiento.

“He tenido y tengo mucho miedo. No salgo y por eso este 2020 se ha convertido en un año sabático. El 31 de diciembre hay que romper todo. Lo haré en privado en mi terraza, a costa de llamar al albañil al día siguiente”. Y concluyó: “En poco tiempo me vi dos veces en las noticias. Me dije a mí misma: oh Dios mío, qué pasó. También pensé: la tercera vez dirán que estoy muerta. Y toqué hierro”.

NOTICIA EN DESARROLLO