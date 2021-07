Fallece a los 54 años Roberto Hernández, subcampeón olímpico del atletismo cubano

El exdeportista cubano, Roberto Hernández, subcampeón olímpico en el relevo 4x400 metros en Barcelona 92, falleció este lunes a los 54 años como consecuencia de un accidente cerebrovascular sufrido hace varios meses.

A mediados del pasado año Hernández -que se distinguió como uno de los mejores velocistas del mundo en los años 80 y 90 del pasado siglo- comenzó a padecer de una cardiopatía que trajo como consecuencia varios episodios de hospitalización hasta su deceso, ocurrido luego de varios días internado en los servicios de terapia del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, en La Habana.

“Es una pérdida tremenda, todos estamos consternados”, dijo en declaraciones a JIT el presidente de la Federación Cubana de Atletismo, Alberto Juantorena, a quien Hernández le arrebató el récord nacional de los 400 metros.

Nacido el 6 de marzo de 1967 en el municipio Florida, en Camagüey, Roberto Hernández, inició su carrera en la provincia de Matanzas.

Además de la plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en su palmarés destacan los subtítulos en la Copa del Mundo de 1989 (400 m y 4x400 m) y el bronce en el Mundial de Roma 1987.

Figura entre los grandes corredores del atletismo cubano de 1984 a 1993. Fue recordista nacional en los 400 metros planos con 44.14 segundos, ostentó la mejor marca mundial en los 300 metros e integró el relevo plusmarquista cubano con 2:59.16 minutos.

Entre sus grandes temporadas sobresale la de 1990, cuando logró entre mayo y noviembre de ese año 17 del total de 51 carreras por debajo de los 45 segundos, con protagonismo para el oro en los Juegos de Buena Voluntad de Seattle (44.79 segundos) y los Centroamericanos y del Caribe de México (44.84 segundos).

Al conocerse la noticia de su muerte, compañeros, atletas y especialistas como el velocista Hermes Ramírez, el decatlonista Leonel Suárez, la vallista Daimy Pernía y el comentarista deportivo, René Navarro, expresaron en las redes sociales su admiración y respeto hacia Hernández, quien era conocido como “Angola”, Hernández.

“Hoy es un día muy triste para mí. Se marchó un hermano, un amigo, un compañero de equipo desde que éramos niños en Limonar. Son incontables los lindos recuerdos y experiencias que vivimos juntos y que guardaré siempre conmigo, como amigo, como colega y como el extraordinario atleta que fue”, publicó en Facebook Javier Sotomayor.

En entrevista para CiberCuba en 2019, relató a la periodista Julita Osendi una hermosa anécdota con el destacado velocista estadounidense conocido como "el Pato Johnson".

“Yo estaba en el Grand Prix de Lausana almorzando junto a mi entrenador, Leandro Civil, y en ese momento llega la delegación de Estados Unidos que venía encabezada por el Pato Johnson, a quien unos periodistas preguntaron qué pensaba de la carrera conmigo. Contestó que yo era buen corredor pero que él sería fácilmente el ganador. Leandro escuchó eso y me lo dijo para incentivarme, algo que logró. No le gané pero llegamos cabeza con cabeza a la meta. El Pato era el mejor del mundo, por mucho. Al concluir la carrera, se me abalanzó y me dijo: 'Hernández you are crazy men'”.