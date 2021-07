Alexis Valdés envía mensaje a los matanceros ante la crisis sanitaria: Me pongo de vuestro lado

Alexis Valdés y Hospital Faustino Pérez de Matanzas, colapsado Foto © Facebook / Alexis Valdés - CiberCuba

El actor cubano Alexis Valdés envió un mensaje de apoyo y solidaridad a los matanceros ante la gravedad de la crisis sanitaria que atraviesa la provincia, con alarmante número de contagios de coronavirus e infraestructuras sanitarias colapsadas.

“Matanzas; provincia hermosa donde pasé tantos momentos inolvidables. Los matanceros; gente amable, acogedora, divertida, gente de música, y de poesía y de arte. Tantos amigos. Tantos gratos recuerdos que desde joven guardo de Matanzas y los matanceros. En tantos de sus pueblos actué con mi padre. Jagüey, Perico, Bolondrón, Unión de Reyes, Los Arabos, Cárdenas… y más”, rememoró el artista, conmovido por los efectos de la pandemia en ese territorio.

Rozando diariamente el millar de casos positivos, la provincia de Matanzas está desbordada por el aumento de casos de coronavirus, con hospitales y policlínicos desbordados de pacientes que a duras penas consiguen ser atendidos. Los peores números se concentran en los municipios de Matanzas, Cárdenas y Colón.

“Y hoy, que sé que viven un momento de angustia y preocupación, de dolor, sufrimiento y de incertidumbre, me pongo de vuestro lado y me ofrezco a ayudar y a divulgar la situación para que reciban toda la ayuda necesaria para salir adelante. Fuerza y Fe. Cuentan conmigo”, expresó el actor.

En los últimos días, las redes sociales han visto un aumento de publicaciones que denuncian la situación en el territorio. Algunas, incluso, han sido publicadas por personal médico de la provincia alarmado ante el creciente número de contagios y el colapso hospitalario.

Este lunes, un enfermero del hospital Faustino Pérez confirmó que la instalación se encuentra colapsada por tantos casos de COVID-19, sin agua corriente, sin camillas y sin personal para atender más pacientes. Una situación que calificó de “insoportable e insostenible”.

Con 10 años de experiencia en la enfermería, el profesional de la salud relató que están atendiendo hasta cuatro casos graves por enfermero, e incluso más en algunos horarios del día.

“Estamos colapsados, no solo el hospital sino su personal. Quiero que me digan dónde están esas condiciones [que dijeron las autoridades] cuando el hospital no dispone de una camilla tan siquiera para recibir un paciente en el cuerpo de guardia ni en la emergencia", cuestionó.

Cárdenas, el segundo municipio más afectado de la provincia, con una parte importante de su población empleada en el turismo y los servicios en Varadero, también sufre un colapso en sus instalaciones de salud.

Este domingo, un paciente denunció el colapso del Hospital Docente Julio M. Aristegui en este municipio, donde se encontraba internado por ser un caso activo de COVID-19. En un video enviado a nuestra redacción, el paciente mostró la concentración de camas con personas contagiadas que se encontraban en los pasillos del hospital, por falta de capacidad en las salas de ingreso.

Un par de días antes, las autoridades provinciales habían aprobado una serie de medidas para para tratar de rebajar los contagios en el territorio. Prohibición de la movilidad de personas y vehículos entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, veto a la salida del territorio por motivos de trabajo (exceptuando urgencias, fallecimientos, o salida del país) y aumento de las pesquisas en zonas de riesgo y control de focos y eventos abiertos, constituyeron algunas de las medidas aprobadas. También se acordó aumentar la dotación de camas en las instituciones sanitarias.

Sin embargo, tal y como alertaron diferentes voces de la comunidad científica cubana, la situación ha llegado a un punto en el que se teme pueda desatarse una situación humanitaria ante el aumento de la incidencia de nuevas cepas del virus y las incógnitas sobre el plan de vacunación de las autoridades cubanas. “La situación es crítica. Requiere acciones inmediatas o puede llegar una catástrofe", advirtió el biólogo Amílcar Pérez Riverol.

Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció este martes que enviará brigadas de apoyo a la provincia de Matanzas, ante la escalada de la crisis epidemiológica que enfrenta ese territorio del occidente de Cuba por el coronavirus.

“Ante el aumento de casos en Matanzas también se trabaja con urgencia para habilitar nuevas capacidades hospitalarias. Desde el gobierno central se envían recursos para reforzar el enfrentamiento a la epidemia. Ningún territorio está solo en esta lucha que es de todos”, informó en su cuenta Twitter.