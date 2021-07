Enfermero de hospital de Matanzas: "Estamos colapsados, no hay ni una camilla para un paciente más"

Matanzas hospital de Cárdenas Foto © CiberCuba

Un enfermero del hospital Faustino Pérez de Matanzas confirmó este lunes que la instalación se encuentra colapsada por tantos casos de Covid-19, sin agua, y sin camillas ni personal para atender más pacientes.

El profesional de la salud –con 10 años de experiencia en la enfermería– afirma que la situación es "insoportable e insostenible" en el centro médico, donde se están atendiendo hasta cuatro casos graves por enfermero, e incluso más en algunos horarios del día.

"Después que se dijera que el hospital tenía la condiciones y estaba preparado para esto, porque estábamos sobrecargados no colapsados, yo Javier Alejandro Velázquez Hernández, enfermero de la emergencia del hospital Faustino Pérez, digo así estamos Colapsados, no solo el hospital sino su personal, quiero que me digan dónde están esas condiciones cuando el hospital no dispone de una camilla tan siquiera para recibir un paciente en el cuerpo de guardia ni en la emergencia", cuestionó.

Describió el panorama caótico que se vive en la Emergencia, y aseguró que allí hay más de 50 personas en el Cuerpo de Guardia de Respiratorio entre familiares y pacientes sin poder ser ingresados. Además, que hay cortes de agua de 6 horas dos veces al día.

"La emergencia repleta de pacientes sin que podamos ofertar nada a quien llegue porque la Emergencia no puede negar el servicio al pueblo, porque estamos trabajando al filo de la navaja con pacientes positivos; sí, positivos no se dejen engañar, ayer se atendieron pacientes en la silla del médico porque al paciente hay que atenderlo, ellos no tienen la culpa. Yo le pregunto al gobierno y al partido y al Ministerio de Salud donde están creadas las condiciones que tanto hablan", dijo.

Aunque afirma que escribió su post a sabiendas de la repercusión y las consecuencias que este podrá tener en su trabajo, pidió a las autoridades no engañar más al pueblo ni exponer al personal de Salud.

"Somos nosotros los que damos la cara al problema y a los familiares que tenemos que decirle que no tenemos donde poner a su familiar porque no hay camas ni camillas; un hospital sin agua por más de 6 horas en dos periodos del día, se la pasan en reuniones en despachos pero nadie da soluciones. Esto es una crónica de una muerte anunciada porque se avizoró que el Faustino y la provincia está COLAPSADA", subrayó Velázquez Hernández, con 10 años de experiencia en su profesión.

"A mis compañeros y colegas solo les pido fuerza para afrontar está situación porque amigos no nos engañemos, estamos solos en este problema y solo dependemos de nosotros para afrontarlo. Y al pueblo la situación es difícil pero comprensión y paciencia cuando lleguen a nosotros que siempre serán atendidos aunque sea en el piso", concluyó.

La provincia cubana de Matanzas vive la peor situación sanitaria de la isla con más de 1000 casos positivos por día. El domingo un paciente del municipio Cárdenas publicó videos donde se ven llenos de pacientes los pasillos del Hospital Docente Julio M. Aristegui de esa localidad.

En medio de esa situación el régimen cubano convocó a los médicos recién graduados de la carrera de Medicina en la provincia para hacer frente a la emergencia sanitaria.

En total serán 373 galenos que no disfrutarán de sus vacaciones de fin de curso y trabajarán en consultorios, hospitales y centros de aislamiento, según se dio a conocer en una reunión gubernamental.

“La lógica indica que con este ejército de refuerzo, el médico del consultorio retorne al consultorio y se incorpore esa fuerza joven capacitada que además ha estado batallando durante estos meses en todo el programa de enfrentamiento al COVID-19", dijo el doctor Jorge González Pérez, director de docencia del ministerio de Salud Pública.

La Dirección Provincial de Salud decidió aplicar cambios al protocolo sanitario en todo el territorio matancero, con el fin de controlar los nuevos casos y detectar a tiempo aquellos que van apareciendo en la comunidad.

Asimismo, trabajadores del hospital confirmaron a CiberCuba que la situación obligó a las autoridades a trasladar a un contingente de médicos del Hospital Naval Luis "Díaz Soto", de La Habana, porque el caos epidemiológico es insostenible.