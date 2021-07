Cubana sobreviviente del colapso del edificio en Surfside asegura sentirse desamparada

Bomberos rescatistas / Ileana Monteagudo Foto © Captura de Pantalla/Telemundo51

Una cubana sobreviviente del colapso del edificio en Miami Beach asegura sentirse desamparada, tras ver cómo perdía todo lo que tenía en la demolición de lo último que quedaba en pie de la edificación.

“Teníamos todos nuestros recuerdos, era mi casa primaria. Todo lo mío lo tenía allí. Yo no le puse seguro a la casa. Estoy igualita que cuando llegué de Cuba, pero 50 años más vieja”, declaró a Telemundo 51 Ileana Monteagudo, una de las residentes que pudo salir ilesa del desastre.

“Si el gobierno federal y el gobierno local, hasta el gobierno de Dios, no pone su santa mano aquí, nos vamos a ver en la calle", lamentó.

“Cuando vi caer ese edificio pensé que me moría”, declaró Monteagudo, quien no solo se siente desamparada por la falta de recursos prometidos y un plan de vivienda a largo plazo. También, dice, las deudas son un gran problema, porque ninguna se quedó entre los escombros.

Los sobrevivientes deben continuar pagando la letra del carro, todo lo adquirido a crédito antes del colapso, además de la hipoteca de apartamentos que ya no existen.

"No me voy a callar, que ningún abogado me diga, aunque no me dé un kilo, no me voy a callar y voy a estar por las esquinas y vamos a ser la piedra de los zapatos de los políticos y los inspectores", aseguró.

"Yo le pregunté a Ron DeSantis, dónde están esas ayudas que no las vemos y las necesitamos porque mientras más tiempo, peor te pones", dijo Monteagudo.

No obstante, DeSantis, gobernador de Florida, aseguró que “sabíamos que los sobrevivientes no podían volver a sus apartamentos para sacar sus cosas, estamos trabajando para que reciban toda la ayuda tanto federal, como los recursos que han donado las organizaciones privadas".

También la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha asegurado que "nuestros equipos están haciendo todo lo posible para ayudar a reconstruir los hogares de quienes lo perdieron todo", aunque la prioridad sigue siendo la recuperación de víctimas.

Hasta la fecha, el colapso del edificio ha dejado un saldo de 36 muertos y 109 desaparecidos.