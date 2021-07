Dos de los boxeadores cubanos que deben viajar a Tokio estarían contagiados de COVID-19

Roniel Iglesias y Julio César La Cruz Foto © Fotos: Juventud Rebelde/ACN

Julio César La Cruz y Roniel Iglesias, dos boxeadores cubanos del equipo que debe participar en las Olimpiadas de Tokio, han dado positivo al coronavirus, informó este martes el medio independiente Diario de Cuba citando "fuentes cercanas al equipo".

CiberCuba pudo comprobar de manera independiente con fuentes del hospital que ambos pugilistas están ingresados en la sala 2do G del Hospital Militar "Juan Díaz Soto", de La Habana.

Personal del centro confirmó los ingresos pero se negaron a dar el parte detallado y si estaban o no asintomáticos.

El camagüeyano La Cruz, de 31 años, conocido como "La Sombra" por su precisa técnica para esquivar los golpes del rival, ganó el oro en semipesado en Río 2016 y dominó la categoría por años, logrando su cuarto título mundial en 2017. Dos años después, fue sorprendido por Bekzad Nurdauletov, de Kazajistán, en las semifinales y se tuvo que conformar con la medalla de bronce.

Desde entonces, el cubano ha ascendido desde la categoría de semipesados (81 kilos) a la de pesados (91).

"Me favoreció un año sabático por cuestiones de la COVID, y este año me pude adaptar (...), me siento muy bien en esa nueva división", declaró el púgil recientemente a la agencia AFP en videos enviados desde México, donde se encontraba entrenando con la selección cubana.

En junio, los boxeadores cubanos clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio dominaron a la modesta escuadra profesional mexicana que acaban de enfrentar en las instalaciones del palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, con cosecha de siete triunfos y un empate.

En febrero, el también capitán de la escuadra cubana realizó un entrenamiento conjunto con las principales figuras boxísticas de Kazajistán.

En los últimos años le ha resultado muy complicado a los púgiles cubanos ver con mayor frecuencia a boxeadores de Europa y Asia. “No habíamos podido prepararnos con atletas foráneos y sin dudas ha sido un buen medidor poder chocar con este alto nivel”, dijo entonces La Cruz.

Por su parte, el púgil pinareño Roniel Iglesias Sotolongo, de 32 años, campeón olímpico de la cita de Londres 2012 y plata en Beijing 2008, también fue ingresado con COVID-19.

Iglesias era otro de los boxeadores cubanos con posibilidades de conseguir medalla en Tokio.

Hasta el momento, los dos boxeadores se mantienen entre los 69 atletas cubanos que participarán en los Juegos. Los otros boxeadores del equipo cubano serían Yosbany Veitía (52 kg), Lázaro Álvarez (57 kg), Andy Cruz (63 kg), Arlen López (81 kg) y Leinier Peró (+91 kg).

José Antonio Miranda, director general de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), dijo este martes desde Tokio que la cifra total de competidores quedó fijada luego de que la isla no recibiera ninguna de las últimas plazas asignadas por la Federación Internacional de Pesas (IWF, por sus siglas en inglés).

El INDER hizo oficial que Cuba estará representada por 36 hombres y 33 féminas en 15 deportes, e intervendrá en 64 pruebas. La distribución de cupos tiene como vanguardistas al atletismo (18), las luchas (12), el boxeo (7) y el judo (6).

Otros cubanos competirán en canotaje (5), tiro (5), levantamiento de pesas (4), tenis de mesa (2), voleibol de playa (2), natación (2), pentalón moderno (2), taekwondo (1), gimnasia artística (1), ciclismo (1) y remo (1).

Las Olimpiadas de Tokio, que debían celebrarse el año pasado, fueron aplazadas por el COVID-19 para el próximo 23 de julio. Los atletas clasificados deben viajar con anterioridad a la sede de los Juegos Olímpicos por la diferencia en los usos horarios, que suele afectar a los cubanos.