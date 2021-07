Cadáver permanece varios días en la habitación de un hotel de aislamiento por coronavirus en Varadero

Una viajera cubana positiva al coronavirus, que permanece aislada en un hotel de Varadero, denunció que el cadáver de un pasajero que falleció en una habitación en la mañana del martes, más de un día después todavía estaba allí.

“No tuve el valor de subir yo, pero esto es muy triste realmente”, escribió en sus redes sociales Katia J., que acompañó sus palabras de un sobrecogedor vídeo -filmado en la mañana del miércoles (hora local)- en que se podía ver la habitación con la puerta abierta, sin ningún tipo de precintado ni medida de aislamiento, y un cuerpo encima de la cama.

La viajera cubana precisó que el fallecido era un compañero de viaje que estaba hospedado en la planta superior a la de ella.

“Di mi teléfono para que me filmaran el video. Yo no tengo el valor de verlo, pero me duele. Todo el que me conoce sabe que soy de carácter fuerte pero con muy buenos sentimientos. No era mi amigo pero sí un ser humano que por negligencia médica perdió su vida”, escribió Katia J. en los comentarios.

Captura de comentarios en Facebook

“El interferón me mató y tampoco supe de una atención... Esto es fácil decirlo, pero más duro es vivirlo como lo estoy haciendo. ¿Hasta cuándo seguiremos así?”, añadió.

“Esto aquí es muy duro la verdad”; “esto aquí da pena y lástima a la vez”; “loca por estar negativa para irme de aquí, pero lo vivido nunca lo podré olvidar”; “sufro mucho por ver que mi país está muy mal”, fueron otros de los comentarios desesperados que escribió la cubana como respuesta a los deseos de recuperación que le enviaron sus amigos y familiares.

En declaraciones recientes a CiberCuba, Katia J. precisó que finalmente el cadáver fue trasladado fuera del hotel de aislamiento unas horas después de que las imágenes fueran difundidas en Facebook.

Pasajeros cubanos denunciaron esta semana un comportamiento discriminatorio por parte de las autoridades del aeropuerto internacional "Juan Gualberto Gómez", de Varadero, en Matanzas, tras arribar al país procedentes de Rusia y haber sido retenidos por más de 12 horas en un local de esa instalación aérea.

Mientras los viajeros cubanos eran “retenidos sin agua, comida y sin nada durante horas, horas y horas dentro de la sala de llegadas del aeropuerto -como perros enjaulados-, a los turistas rusos los sacaron inmediatamente a sus hoteles”, describe este miércoles en su perfil de Facebook Roberto A. Paneque Fonseca, presidente de Cuba Travel Corporation Paneque es además un exmilitar y periodista cubano. También es administrador del grupo Aduana & Inmigración de Cuba.

Desde el 20 de junio último, todos los cubanos -residentes o no en el país- que arriben por los los aeropuertos "Juan Gualberto Gómez" (Varadero) y "Jardines del Rey" (Cayo Coco) -residentes o no en el país- que arriben por los los aeropuertos "Juan Gualberto Gómez" (Varadero) y "Jardines del Rey" (Cayo Coco) , deben pasar un aislamiento obligatorio en alguna de las instalaciones turísticas de esas localidades.

La medida responde a una actualización de los protocolos de enfrentamiento a la pandemia de coronavirus en el país, actualmente pasando por su peor momento epidemiológico. Previo, deben pagar la estancia en esos hoteles, con costos que oscilan entre 300 y 800 dólares.