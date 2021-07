Cuatro turistas rusos que dieron positivo por COVID-19 permanecen aislados en Cuba

Turistas rusos en una instalación turística de Varadero Foto © CiberCuba

Cuatro turistas rusos con un test de Covid-19 positivo permanecen aislados en Cuba, dijo a la prensa la directora de la Agencia Federal de Turismo de Rusia, Zarina Doguzova.

"De los 192 turistas rusos que se vieron obligados a aislarse a sí mismos a su llegada a Cuba, 188 personas que recibieron una segunda prueba de PCR negativa continúan sus vacaciones. Cuatro turistas que dieron positivo por COVID-19 por segunda vez permanecen aislados", señaló.

La Agencia Federal de Turismo de Rusia está siguiendo de cerca la situación, manteniendo contacto con operadores turísticos y compañías de seguros. Es importante evitar este tipo de incidentes en el futuro, enfatizó el jefe de la agencia.

Según la Agencia Federal de Turismo, casi 200 turistas rusos se vieron obligados a autoaislarse a su llegada a Cuba tras recibir una prueba de PCR positiva. El titular de la agencia sostuvo una llamada telefónica con el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, quien prometió tomar la situación bajo su control personal. Las partes discutieron la importancia de evitar incidentes similares en el futuro.

La cónsul general de Rusia en La Habana, Nana Mgeladze, informó a la agencia TASS que los turistas negativos al Covid-19 pudieron continuar con sus vacaciones sin confinamiento alguno. En cambio, aquellos que dieron positivo en la prueba rápida permanecen aislados en sus hoteles en Varadero.

Varios turistas afectados con la situación generada por el error se pronunciaron al respecto y mencionaron no solo que habían sido inmunizados previamente contra el coronavirus antes de arribar a la isla, sino que respetaron todos los protocolos sanitarios impuestos tanto por la aerolínea como por las autoridades cubanas.

“Todos nos hemos vacunado con Sputnik. Tenemos los anticuerpos necesarios. Nos hemos hecho el test PCR en Rusia, que se realiza 72 horas antes de abordar el vuelo”, aseguró Serguei Joroshilov, turista procedente de Rusia.

“Mi hija y yo hemos tenido coronavirus, tenemos anticuerpos. Además, yo me he vacunado. Soy responsable con mi salud. Entendí que conmigo todo debía salir bien. No debía aparecer ningún tipo de problemas. Nos hicimos el test en el aeropuerto ruso antes de salir y el resultado dio negativo”, afirmó Ekaterina Tiuleneva a Rusia Today.

Diariamente hay en Cuba alrededor de 6 mil turistas rusos, según datos ofrecidos por Rusia Today. La cifra coloca a la nación euroasiática a la cabeza de los países emisores de turistas a la isla, un mercado que el gobierno cubano busca potenciar en vistas a paliar la profunda crisis económica que atraviesa.