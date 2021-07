Yessy World se suma a las peticiones de ayuda humanitaria por crisis de coronavirus en Cuba

Hospital de Morón, en Ciego de Ávila y Yessy World Foto © Facebook y Yessy World/ Facebook

La influencer cubana Yessy World se ha sumado a las numerosas voces de compatriotas suyos que reclaman ayuda médica internacional para Cuba, que atraviesa una grave crisis epidemiológica de coronavirus, con miles de casos diagnosticados cada día.

"Pido intervención médica humanitaria para Cuba ¡Urgente! OMS", escribió World en su muro de Facebook.

La joven recalcó en la sección de comentarios que en el país no hay medicinas ni para un simple dolor de muelas.

"¿Qué va a haber para bajar la fiebre del COVID?", lamentó.

En otro post, la popular youtuber aseguró que Cuba no tiene capacidad ni equipamiento para afrontar la actual crisis sanitaria que padece.

"Basta ya de ese orgullo del desgobierno cubano, no quieren reconocer que están en las negras. Ya sabemos que no les importa el pueblo, el país no les interesa, lo de ustedes es pa mí, pa mí, pa mí, y lo demás no les importa nada. No les importa este exterminio en masa que está pasando en Cuba ahora mismo", recalcó.

Yessy, quien reside en Estados Unidos, respondió a quienes le demandaron que en vez de solicitar ayuda sanitaria, pidiera una intervención militar, algo a lo que ella se niega rotundamente.

"Las grandes tiranías, las grandes dictaduras, se han caído con el pueblo. No ha venido nadie, el vecino no va a venir a resolver tus problemas", subrayó.