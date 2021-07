Yordenis Ugás sobre crisis en Cuba: "Si esto continúa así, los muertos van a tener que enterrarlos en sus casas"

Yordenis Ugás Foto © Yordenis Ugás/ Instagram

El boxeador cubano Yordenis Ugás es otra de las figuras de renombre internacional que está pidiendo ayuda humanitaria para su país, el cual atraviesa una profunda crisis sanitaria con miles de contagios de coronavirus nuevos cada día, hospitales colapsados por el alto número de pacientes y falta de recursos materiales y humanos.

"Hoy me levanto: seis mil casos. Y en Cuba no hay medicinas, no hay comida, los hospitales están colapsados. Ese régimen piensa que es una potencia médica de verdad y nunca va a decir que están colapsados", dijo el estelar deportista en un video en su cuenta de Instagram.

Ugás demandó la colaboración de la comunidad internacional y de los cubanos que como él, son ciudadanos libres porque han emigrado a otros países, para que denuncien la grave situación que padece Cuba y exijan ayuda.

"Algo tiene que pasar, porque estamos mal y vamos a peor, porque la gente no va dejar de salir de sus casas; porque la gente prefiere morirse de COVID, que morirse de hambre", subrayó.

"Si esto continúa así, los muertos van a tener que enterrarlos en sus casas", recalcó.

Junto al video, el actual campeón mundial en peso welter lamentó la actitud de algunos de sus compatriotas que continúan defendiendo la dictadura.

"Lo que nos consideramos patriotas y amamos nuestro país siempre estaremos orgullosos de ser cubanos, pero cuando te pones a leer comentarios de gente carnera, arrastada, sumisa, que nos ofende para defender ese sistema fallido. Entonces la decepción es tanta, que a veces uno hubiera preferido nacer en el mar", precisó.

El boxeador dijo que no entiende qué ha sucedido con el proceso de vacunación que desarrolla el gobierno con sus candidatos vacunales anti COVID.

"Si tú has vacunado a la tercera parte de la población, ¿cómo es posible que tú estés así?. Yo dejo esa pregunta en el aire", cuestionó.