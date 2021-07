EE.UU. pide a gobierno de Cuba que libere los manifestantes detenidos en las protestas

Fuerzas represivas cubanas/Portavoz Ned Price Foto © Captura pantalla/AP/Yamil Lage AFP

Estados Unidos pidió este martes al gobierno cubano que libere a los manifestantes detenidos tras las protestas pacíficas de las últimas jornadas en la isla

"Hacemos un llamamiento a la calma y condenamos cualquier tipo de violencia contra quienes protestan pacíficamente”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un encuentro con la prensa.

Price dijo que “igualmente pedimos al gobierno cubano que libere a cualquier persona detenida por protestar pacíficamente", aunque aún no hay ningún reporte oficial de cuántos cubanos fueron detenidos por manifestar públicamente su hartazgo contra el régimen.

Según reporte del diario independiente 14yMedio, hay más de 5,000 personas encarceladas o siendo investigadas, entre ellas más de 120 entre activistas y periodistas independientes

El medio refiere que “el corte del servicio de internet por el régimen ha impedido que las denuncias de los arrestos salgan a la luz con prontitud”.

Ante esta situación, Price señaló que EE.UU. siempre está considerando opciones para apoyar al pueblo cubano, idea que también expuso este martes el senador estadounidense Bob Menéndez, tras aseverar que no habrá intervención militar en Cuba.

“Ni los más anticomunistas, Reagan, Bush, ni la política de Trump. Nadie ha considerado eso. Lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano”, aseguró el senador demócrata por Nueva Jersey.

Menéndez en rueda de prensa abordó la situación interna de la isla, luego de las protestas de las últimas jornadas y las exigencias del exilio cubano de que Washington interceda ante la crítica situación en Cuba.

“El Ejército de Cuba su lema es 'nuestro poder viene del pueblo'”, dijo. “Pues el pueblo te está hablando, te está diciendo bien claro de que queremos cambios. No uses tus armas en contra de tus conciudadanos en el país que se están manifestando pacíficamente. Hay una oportunidad para ustedes como Ejército en una Cuba democrática mientras que no haya sangre en tus manos”, agregó el senador.

Este martes cubanos exiliados en Miami cerraron al tráfico de la autopista Palmetto Expressway para exigir que se respete la vida de los que están siendo reprimidos tras las protestas del domingo.

“Hay que cerrar Miami, Estados Unidos, el país completo. Cuando pregunten por qué hemos parado la ciudad digamos que porque los cubanos están sufriendo... ¡Cuban Lives Matter too!", expresaron los manifestantes en las calles de Miami.