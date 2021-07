Humorista Andy Vázquez a los cubanos: "Hermano, no pelees contra tu propio hermano"

El destacado humorista, Andy Vázquez, instó a los cubanos a no reprimir ni tratar con violencia a sus connacionales tras las protestas desatadas desde el domingo en la isla.

“Hermano, no pelees contra tu propio hermano, a ti te prepararon para combatir contra un enemigo no contra tu propio pueblo, no golpees a tu hermano”, dijo Vázquez en un breve vídeo publicado en sus redes sociales el 13 de julio, en el que concluyó que “cuando todos tiren los palos y las pistolas para el piso” al gobierno se le habrá acabado “el juego”.

El Facundo de Vivir del Cuento llegó a esa conclusión tras citar un proverbio chino que define la guerra como “una masacre entre gente que no se conocen para beneficio de gente que sí se conoce pero que no se masacra”.

El humorista destacó que eso es lo que está haciendo el gobierno cubano con el pueblo: “echando a fajar a gente que no se conocen”, eso cuando en el fondo en el corazón de la mayoría anida el deseo de que “se vayan esos dictadores”.

El emotivo mensaje va dirigido fundamentalmente a policías, militares y otras fuerzas del gobierno que por estos días enfrentan con violencia a los manifestantes.

En los últimos días una creciente nómina de artistas cubanos y extranjeros -algunos incluso simpatizantes del régimen- han instado al gobierno a frenar la violencia contra los manifestantes y han hecho un llamado al derecho de protesta pacífica.