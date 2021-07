Pitbull insta a Jeff Bezos y a empresas poderosas del mundo a unirse para ayudar a Cuba

El rapero cubanoamericano, Pitbull, hizo este miércoles un enérgico llamado a apoyar las protestas en Cuba e instó al mundo entero, incluyendo al hombre más rico del planeta, Jeff Bezos, a unirse y hacer algo para ayudar al pueblo cubano.

“Esto no es solo una cosa de Cuba: esto es un evento mundial”, enfatizó en un vídeo publicado en inglés en Instagram.

En su encendido discurso, el músico exhortó a “aliados en el mundo”, a “empresas globales” y hasta al fundador de Amazon, Jeff Bezos, de padre cubanoamericano y graduado de la escuela secundaria en Miami, a “involucrarse” en la causa de los cubanos que salieron a protestar a las calles desde el pasado domingo.

“Necesitamos ser creativos, tenemos que encontrar soluciones mientras ellos pierden la vida allí, literalmente, por algo con lo que nosotros despertamos todos los días y apreciamos, que es la libertad”, dijo también Pitbull, nombre artístico de Armando Christian Pérez.

“No se trata de política, se trata de salvar vidas. Se trata de unidad, no de división. Y en el fondo se trata de tomar medidas”, dijo también el cantante, quien se mostró “frustrado” por tener una plataforma para hablar al mundo y no ser capaz de ayudar a su propia gente y no poder llevarles comida ni medicinas, pero sobre todo por no poder “realmente conseguir lo que merecen, que es la libertad”.

También se dirigió en español a “todos los cubanos” y les dijo: “Ustedes son los que van a motivar al mundo, inspirar al mundo, para que vean lo que es de verdad vivir y morir por la libertad”.

“Tienes razón, hombre. Gracias por este mensaje. Muy poderoso", escribió en los comentarios el actor norteamericano John Travolta. También reaccionaron positivamente al mensaje el cantante Prince Royce y el empresario Tommy Motola.

El lunes, al día siguiente de las protestas desatadas en la isla, Pitbull manifestó su apoyo al pueblo cubano en su lucha por la libertad.

“La libertad lo es todo. Apoyamos al pueblo cubano en su lucha por la libertad en Cuba. Libertad, ya viene llegando. #SOSCUBA”, escribió en Instagram, donde colgó una imagen suya vistiendo la bandera cubana.

Nacido en 1981 en Miami, Pitbull -cantante de hip-hop y reguetón, productor musical y actor- es hijo de una familia cubana que emigró a Estados Unidos.

A sus 40 años, Pitbull tiene una carrera musical que incluye una docena de álbumes, un Grammy latino y otro anglófono. Creció en la Pequeña Habana y su segundo álbum se titula El Mariel, en alusión al puerto de Cuba desde el que partió su padre hacia Estados Unidos.