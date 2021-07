Fake news: La TV Cubana miente, CiberCuba no publicó la renuncia del viceministro del Interior

La televisión cubana ha vuelto a mentir al asegurar que CiberCuba publicó la noticia de la supuesta dimisión del viceministro del Interior, Jesús Manuel Burón Tabit, difundida y replicada por diversos medios de prensa internacionales.

En un reportaje transmitido en la emisión estelar del Noticiero nacional afirmaron "que CiberCuba se vio obligada a desmentir la información", mientras mostraban en pantalla nuestra nota sobre el comunicado emitido por Centro de Prensa Internacional, que salió al paso a los medios que sí dieron la noticia sobre la dimisión.

Paradójicamente, en un reportaje donde la cadena estatal condena la falta de ética o mal ejercicio de los medios al difundir una información no contrastada, el estelar mintió burdamente a sus televidentes al decir de CiberCuba que "no tuvieron otra alternativa ante el papelazo en que se vieron envueltos por no cumplir con reglas elementales del periodismo".

Basta revisar las noticias publicadas en el día de ayer en nuestro medio para comprobar que la televisión cubana no dice la verdad, y que la falsedad la cometen ellos al ponernos de ejemplo de la diseminación de fake news y asegurar que publicamos una noticia que no pudieron mostrar porque no existe.

Que solo hayan podido poner en pantalla nuestra nota sobre el desmentido oficial y no la previa sobre la supuesta dimisión es porque la previa, simplemente, no se hizo, tras decisión editorial de no hacernos eco de una información que citaba fuentes y datos que no pudimos contrastar.

Pese a la campaña de difamación de la que CiberCuba es objeto en la televisión estatal y a que a nos cataloguen como "un medio que se ha hecho tristemente célebre por difundir noticias falsas de nuestro país" CiberCuba no se hace eco de bulos, noticias falsas, manipulaciones o mentiras.

En su afán por desacreditar la labor de quienes no replican el discurso del oficialismo, han llegado a vincularnos con supuestas acciones de desestabilización dentro de la isla, algo que fue rechazado y desmentido con argumentos en un editorial publicado en nuestro medio.

No es la primera vez, sin embargo, que los medios de comunicación estatales recurren a manipulaciones y mentiras para desacreditar el trabajo de la prensa independiente, nosotros incluidos, pero en el contexto actual de convulsión social, protestas y recrudecimiento de la represión y censura en Cuba es doblemente irresponsable valerse de este tan manido recurso al servicio de distorsionar los hechos.

Prefieren recurrir al engaño en lugar de abordar con la seriedad que requiere las manifestaciones en el país, desatadas el pasado 11 de julio como resultado del descontento de un amplio sector de la población cubana, harta de padecer la falta de libertades, la represión, y las carencias y penurias en todas las esferas.