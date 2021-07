Limay Blanco: Ojalá algún día no tenga que mendigar medicamentos para seguir ayudando a las personas

Humorista cubano Limay Blanco responde a quienes lo critican Foto © Instagram / Limay Blanco

El humorista cubano Limay Blanco salió al paso a quienes le criticaron por no haberse pronunciado sobre las protestas masivas del pasado 11 de julio en Cuba y lo catalogaron de "ciego, sordo y mudo".

A través de un video compartido en sus redes sociales, Blanco aseguró "no soy ciego, yo vi todo lo que pasó ahora cuando tuve internet".

El también conocido como Muñi Muñi, quien considera que será atacado de todas formas porque esperan escuchar no su opinión sino lo que creen debería decir, afirmó que está en contra de todo lo que pasó "no tuvo que haber pasado, esa sangre, esos gritos es este dolor de cabeza; yo lloré, me dolió todo lo que pasó, cubanos contra cubanos" añadió.

El comediante, quien aseguró que seguirá enfocado en su labor solidaria, opinó que la guerra contra cubanos va a seguir "porque ahora estoy diciendo que estoy en contra del odio y me vas a odiar porque yo te estoy diciendo que estoy en contra del odio".

Limay, quien reiteró estar en contra de cualquier forma de violencia con independencia de dónde provenga comentó que "ojalá que un día no tenga que estar mendigando medicamentos para seguir ayudando a las personas, ojalá que la farmacia esté llena de medicamentos, que haya comida bastante y no tenga que estar pidiéndole arroz para darle a la gente".

En el vídeo, donde confesó estar orgulloso de lo que hace, se ve una persona que llega a su casa para pedir furosemida.

Tras agradecer a "todos los cubanos que están apoyando en el mundo entero" volvió a asegurar "yo voy a seguir con lo mío, ustedes síganme atacando", antes de actualizar sobre algunos de los casos en está colaborando.

"Gracias por ayudarme a ayudar", concluye su vídeo.

En sus redes social Limay comparte con sus seguidores los frutos de la labor social que realiza y las donaciones que recibe de muchos ciudadanos sensibilizados con la falta de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas en Cuba, donde también los problemas de vivienda afectan a cientos de miles de ciudadanos.

En mayo pasado el humorista cubano entregó a una familia con cuatro menores de edad que vivían en una pequeña vivienda de madera plagada de chinches.

Las críticas que Limay refirió en su vídeo llegan tras las protestas del pasado 11 de julio, cuando miles de cubanos tomaron las calles para mostrar su descontento por la falta de libertad, la represión y la prologada crisis en el país.

Tras las manifestaciones, y a medida que van saliendo imágenes que muestran la violencia con la que militares y paramilitares arremetieron contra los ciudadanos que protestaban, se ha incrementado la condena internacional a la represión desatada en Cuba y el apoyo por parte de personalidades cubanas al pueblo y rechazo a la violencia.

Precisamente para manifestar solidaridad con su pueblo en la Isla artistas cubanos como Alfredo Rodríguez, Gustavito, Antolín El Pichón, Cimafunk o Yotuel decidieron cancelar sus próximos eventos.

Este viernes la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la liberación de manifestantes y periodistas independientes detenidos en las masivas de Cuba y denunció la violencia de que fueron víctimas algunos de ellos.