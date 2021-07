Detalles de nueva medida de libre importación de medicinas, alimentos y aseo

Aeropuero José Martí, La Habana Foto © CiberCuba

La nueva medida que permite la importación de alimentos, medicinas y productos de aseo sin límites ni pago arancelario entrará en vigor el próximo 19 de julio en todos los aeropuertos del país, excepto Varadero y Cayo Coco.

La medida se aplicará tanto para cubanos como extranjeros, residentes permanentes en la isla y no residentes, pero solo es efectiva en el equipaje acompañado, o sea, el equipaje que viaja junto con la persona.

Si el equipaje se envía a Cuba antes o después del viaje, no se aplica la medida.

Para que se efectúe la exención de pago, las medicinas, alimentos y los productos de aseo deben estar en una maleta aparte de los artículos personales del viajero, ropa y misceláneas, aunque los artículos exentos de pago sí se pueden mezclar en una misma maleta.

Las personas que traigan solo artículos personales permitidos (que no se cobran) o que no necesitan declaración, entrarán por el canal verde de la Aduana de Cuba en los aeropuertos aunque traigan varias maletas con los productos exentos de pago.

La Aduana de Cuba (AGR) publicará próximamente listados de los productos permitidos y los no permitidos dentro de los grupos de alimentos, medicinas y aseo, pero el jefe de la AGR, Nelson Cordovés Reyes, adelantó en la Mesa Redonda que no están considerados los alimentos frescos o frutas y los embutidos que no estén envasados al vacío.

Además, dijo que dentro de las medicinas también se permitirán insumos médicos tales como mascarillas, guantes, jeringuillas, culeros desechables de adultos, entre otros.