Fallece madre de youtuber La Damosky: Cuba no es una potencia médica, mueren muchas personas por falta de medicinas

La mamá de la youtuber cubana Ariagna González, "La Damosky", falleció en un hospital de Ciego de Ávila donde no pudieron tratarle su afección por falta de medicamentos.

Aún en shock por la inesperada noticia, la joven influencer afirmó que hizo todo lo posible por hacerle llegar el medicamento a su mamá, y lo logró –aunque tarde– con ayuda de algunos de sus seguidores.

"Hice todo lo posible, pero Cuba no es una potencia médica, mueren muchas personas por falta de lo que ya sabemos, caer en un hospital en Cuba es la misma muerte", aseguró en sus redes.

Asimismo, en una directa se pronunció sobre el estallido social del pasado domingo en la isla, donde miles de cubanos tomaron las calles, entre otras razones, para exigir que el gobierno garantice medicinas en los hospitales.

"Yo quiero que Cuba sea libre y quiero que cada cubano tenga su libertad, y que todos los jóvenes en Cuba puedan tener una vida digna. Si me tengo que unir, me voy a unir a todo", manifestó.

"Este es el día más duro de mi vida, voy a necesitar mucho tiempo para reponerme de este dolor tan grande, le pido a Dios que me dé la fuerza que necesito en este momento", dijo entre lágrimas la youtuber, quien manifestó que saldrá adelante por su hijo que actualmente se encuentra en Cuba.

Señaló que su mamá falleció el sábado en el hospital de Ciego de Ávila, donde no hay condiciones para los pacientes. "No es justo [que] un ser humano pase por estas condiciones tan críticas y no quiero poner más fotos porque es mi madre... solo tus ojos me dicen todo, como los ojos de miles de cubanos que sufren cada día… descansa en paz, te amaré siempre", expresó La Damosky en un post donde colgó una foto de su mamá.

"Te tengo que recordar así… contigo se me fue una parte de mi corazón y mi alma… mi china siempre te amaré, me hubiera arrancado mi corazón para dártelo a ti… y siguieras viva, pero sé que ya estarás en un mejor lugar con mi papá y yo te iré a ver muy pronto", comentó.

La joven no pudo asistir a los funerales porque está pasando la cuarentena por COVID-19 en un hotel y había dado positivo a la enfermedad.

Relató que las familias que viven separadas por la emigración en la isla sufren mucho, y afirmó que esa situación es una de las razones por las que la gente está inconforme en el país.

"Por eso, esto se tiene que acabar, es un dolor muy fuerte el que pasan las familias por estar separadas, y tanta gente muriendo por no tener medicinas. Tuve que salir a las redes a pedir ayuda para mandar medicinas a Cuba", dijo entre lágrimas.

También envió un mensaje a sus seguidores: "Si tienes a tu mamá cerca, estate pendiente de tu familia, si no te llevas con tu mamá, si te has enfadado con ella, te digo estate con tu madre porque no sabes cuándo la vas a perder", subrayó.

Por último, les dijo que podía alzar su voz en redes sociales para ayudar a las familias cubanas y a los seguidores que necesiten medicinas en Cuba, y se despidió temporalmente de ellos.

"Tengo que pasar mi duelo, el pasado año mi papá murió con 57 años y ahora mi mamá. Estuvo tres días hospitalizada cuando mi papá murió y ahora estuve enferma con COVID-19, tengo que recuperarme", comentó La Damosky, una youtuber que se viralizó en las redes por su manera de hablar usando la terminación -osky en muchas palabras y ya tiene montones de seguidores que se divierten con sus videos y su carisma.