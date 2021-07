Cubanos protestan en Panamá en solidaridad con los manifestantes en Cuba

Cubanos se manifiestan en Panamá Foto © Cortesía para CiberCuba

Cubanos residentes en Panamá se concentraron el sábado en las cercanías de la embajada de la Isla en la capital panameña, para mostrar su solidaridad con sus compatriotas que se lanzaron a las calles a exigir el fin de la dictadura.

El grupo se congregó en la avenida Cuba, a unos 200 metros de la sede diplomática, donde se reunieron los defensores del régimen. De un lado y de otro estuvieron custodiados y separados por la policía local, que no permitió enfrentamientos.

Manifestación de cubanos en Panamá. Foto: Cortesía para CiberCuba

Con carteles con las frases 'Alza tu voz por Cuba', 'El pueblo cubano no puede más. Hay hambre' y 'Se acabó, no tenemos miedo', varias decenas de personas condenaron la violencia desplegada por las autoridades del gobierno de Díaz-Canel contra manifestantes pacíficos.

"El verdadero pueblo cubano, humilde, de paz, de risas y alegrías, y hoy lo que está es llorando por tantos muertos, por tantos asesinos, por tantos secuestros..., No se dejen engañar, panameños", expresó una joven.

Otros participantes se dirigieron directamente a los panameños que estaban situados a dos cuadras, apoyando a los seguidores del castrismo.

"Tú les pones el himno a esa gente y no se lo sabe, no saben nada de Cuba, de lo que están pasando la gente allá. Váyanse, no los queremos, los cubanos estamos del lado de acá", gritó una muchacha.

Otro manifestante advirtió a los panameños del peligro de los regímenes totalitarios en el mundo.

"Cuidado con las dictaduras, Panamá. Compran asesinos con plata, porque para eso sí tienen plata, pero no tienen plata para darle comida a su pueblo. Eso es lo que trae el comunismo, Panamá", exclamó.

En el transcurso de esta semana varias ciudades en América Latina y Europa han sido testigos de las concentraciones de la comunidad cubana, que ha salido a pronunciarse contra el gobierno castrista y su violenta respuesta a las protestas en Cuba.